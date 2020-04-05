立委擬修法 父母改姓成年子女可不必跟著改

（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨立委萬美玲今天說，日前接獲陳情，因父親選擇改從母姓，被迫改了使用近30年的姓氏；對此，她將提出修法，明定成年子女的父親或母親更改姓時，戶政機關須先通知並徵得當事人同意後，才可以變更其姓氏。

萬美玲今天表示，清明掃墓慎終追遠是傳統文化，但如果有一天自己的姓氏突然被迫需改變，而與祖先不再是同姓宗親，不但所有和姓名有關的一切都要更改，造成生活上極大的不便，清明掃墓祭祖更是充滿矛盾和尷尬。

萬美玲指出，她就接獲陳情，有已經成年的民眾因為父親選擇改姓，讓他被迫跟著改了使用近30年的姓氏，在清明連假時期，這不舒服的感受更是加深。經查發現，立法院在民國99年修正民法讓成年子女得依據自我認同，選擇從父姓或從母姓，但當時修法未考量改姓者若有已成年子女，其成年子女也被迫必須改姓，違背當初修法要讓成年子女得自主選擇姓氏的美意。

萬美玲表示，按照現行「姓名條例」規定，如有人申請改從父姓或從母姓，從其姓的子女不論成年與否，戶政機關皆不須經其子女同意，即可一併將其子女改姓，除嚴重侵害成年子女權益及憲法保障自我認同姓氏的基本人權外，更讓成年子女使用幾10年的姓氏，一夕被迫變更，且所有證件資料都必須跟著更改，造成生活上諸多的不便，這樣的規定，也必須有所修正。

萬美玲指出，根據內政部的統計資料，民國103年至108年，共計有2萬0674人申請變更姓氏，而這些變更姓氏者中，其成年子女也被迫跟著改姓的就有2761人，顯見現行「民法」及「姓名條例」不盡周延。

萬美玲說，因此她將提案修正「民法第1059條」，讓成年子女除可從父姓或母姓外，也可從直系血親尊親屬姓，同時再修正「姓名條例第12條」明定成年子女的父親或母親更改姓時，戶政機關須先通知並徵得當事人同意後，才可以變更其姓氏，若修法完成後，未來成年子女就能真正擁有姓氏選擇權。（編輯：蘇志宗）1090405