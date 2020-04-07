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行政院：避免資安疑慮 政府不應使用Zoom

最新更新：2020/04/07 11:58

（中央社記者顧荃台北7日電）武漢肺炎疫情使遠距會議需求大幅增加，但視訊會議軟體Zoom被爆出有資安漏洞。行政院今天表示，為避免資安疑慮，各機關不應使用具資通安全疑慮的產品，例如Zoom。

行政院副院長、資安長陳其邁上午透過新聞稿表示，依資通安全管理法規定，各機關導入資訊系統，不應採用具資安疑慮的產品，所使用的資通系統也應以國內產品及政府共同供應契約所列品項為優先。

行政院資通安全處表示，因應國內武漢肺炎（COVID-19）疫情持續發展，為避免業務運作停擺，各機關可運用遠端視訊會議系統配合異地辦公或分區辦公等措施。行政院已於今天通函各公務機關及特定非公務機關遵守視訊軟體的使用規範，各機關若因業務需求必須召開遠端視訊會議，不應使用具資通安全疑慮的產品，例如Zoom。

資安處指出，若因情況特殊或國際交流需要，必須使用非國內視訊軟體，目前各主要國際資訊服務商在疫情期間，均有提供免費軟體，例如Google或微軟等，各機關在資安風險評估下，可酌予考量運用。

資安處說，去年已正式實施資通安全管理法，各公務機關及特定非公務機關在資訊的傳遞及資安防護上，均應依據資通安全管理法等相關規定，落實有關資通安全應辦事項，以維護國家資通安全。（編輯：黃國倫）1090407

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