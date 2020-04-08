促轉會任務5月到期 楊翠：已報請展延一年

（中央社記者陳韻聿台北8日電）促進轉型正義委員會任務將在5月到期，代理主委楊翠今天說，已向行政院提出評估說明，報請延長促轉會運作一年。

立法院司法法制委員會今天邀請促轉會業務報告，楊翠及專委葉虹靈等人出席備詢。

促轉會於2018年5月31日依「促進轉型正義條例」授權成立，主要針對過去威權統治時期的相關檔案，規劃、推動還原歷史真相及社會和解。

根據條例第十一條，促轉會應於成立2年內就開放政治檔案、清除威權象徵、保存不義遺址、平復司法不法等轉型正義事項，以書面向行政院長提出任務總結報告；若2年內未能完成，可報請行政院長延長任務，每次以一年為限，並於完成任務後解散。

促轉會任務依法將在今年5月到期，且至今尚未提出總結報告，是否繼續運作，備受外界及多名立委關注。

楊翠答詢表示，農曆年後即向行政院提出評估說明，並申請延長促轉會運作一年，目前已完成相關報請程序；在延長的一年期間，將規劃工作目標並持續推動轉型正義。

楊翠強調，轉型正義是長期工程，德國30年都還無法完成；促轉會無論任務延長多少年，都將依促轉條例規劃執行期程，並根據延長時間，採取不同做法。

此外，楊翠說，促轉會過去一段時間主要聚焦跨機關協商，但包括政治受害人遭沒收財產返還等問題，需更多法律工具配套解決，促轉會將爭取在下個會期向立法院提案。

針對目前預算僅編列至5月底，楊翠說明，編列預算時尚未討論促轉會任務延長問題，經與主計總處討論後，將動用第二預備金，由行政院核定。

對於是否延長促轉會任務，行政院長蘇貞昌日前曾不只一次表態，一旦促轉會報請，他將依法同意。（編輯：黃國倫）1090408