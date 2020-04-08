葉毓蘭自爆 氣炸鍋炸口罩差點引發火警

（中央社記者陳俊華台北8日電）中央流行疫情指揮中心教導民眾，使用電鍋乾蒸口罩即可重複使用。國民黨立委葉毓蘭今天說，昨天她嘗試蒸口罩，但因為沒有電鍋、只有氣炸鍋，「我去氣炸一下」，結果差點在立法院青島二館引發火警。

中央流行疫情指揮中心5日在記者會現場進行口罩乾蒸教學，呼籲民眾撙節使用，「電鍋乾蒸法」可使口罩復活，但只能重複乾蒸使用5次。行政院政務委員唐鳳日前更拍教學影片，提醒「時鐘要順著跑8分鐘」。

立法院內政委員會今天邀請內政部長徐國勇列席，審查都市危險及老舊建築物加速重建條例部分條文修正草案。

葉毓蘭質詢時表示，昨天她差點在青島二館引發火警，因為她嘗試蒸口罩，「但我沒有電鍋，我有一個氣炸鍋，我去氣炸一下」；她也問徐國勇有沒有蒸過口罩，徐國勇說，他沒有蒸過口罩。

葉毓蘭接著問，在座官員有沒有人蒸過口罩，台下的民進黨立委王美惠說，口罩領的片數夠，就不用蒸了。葉毓蘭說，唐鳳就曾提過，2月到現在只領過6片口罩，就是靠蒸口罩撐到現在。

另外，民進黨立委賴惠員質詢時問，防疫期間，部會的視訊會議何時啟動。徐國勇說，本來上週要進行測試，但因為他發現使用的是Zoom，「所以我禁止使用」，未來要另外採購國內的軟體，這段期間還有Line、FaceTime等軟體可以使用，「內政部絕對不會使用中國的（軟體）」。（編輯：紀淑芳）1090408