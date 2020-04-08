萬美玲與廠商合作 送桃園志工媽媽口罩套

（中央社記者劉冠廷台北8日電）因應武漢肺炎疫情，國民黨立委萬美玲今天與除臭襪廠商合作，將發放3000份「抑菌口罩保護套」給桃園24所國小、11所國中的志工媽媽，萬美玲說，盼更能落實校內防疫相關工作。

萬美玲與製作除臭機能襪的廠商共同合作做公益，將發放3000份「抑菌口罩保護套」給桃園區內24所國小及11所國中的志工媽媽，並在下午先到桃園中山國小發放，希望讓這些辛苦照顧學童的志工媽媽，能無後顧之憂服務學生，同時更能落實校內防疫相關工作。

萬美玲表示，之所以選擇將「疫菌口罩保護套」發放給國中小校內的志工媽媽，主要是因為這些志工媽媽在校內都服務多年，甚至小孩畢業，仍繼續為學校服務，犧牲奉獻的精神令人感佩。

萬美玲說，志工媽媽們長時間與學童近距離接觸，如能提供更健全的防護措施給志工媽媽，也間接保護學童，因為這個「疫菌口罩套」不僅兼顧美觀，更重要的是其抑菌效用，可延長口罩使用時間。

除臭襪廠商副理廖秉洳表示，製作口罩套，並不以營利為目的，單純希望能夠取之於社會，用之於社會，讓更多人能夠因為口罩套而受惠，因此特別緊急挪用生產襪子的機台和產線，製作口罩套發送，讓防疫期間重要的口罩物資能善盡其用。

萬美玲也感謝除臭機能襪廠商，願意在各行業都面臨武漢肺炎疫情嚴重影響之際，還能夠拋磚引玉，捐助「抑菌口罩保護套」，實屬難得。

萬美玲說，在疫情持續延燒狀況下，抑菌口罩套不但兼顧美觀及抑菌之效，又能延長口罩壽命，堪稱當前最實用的防疫物資，她將儘速把這些口罩套發到每位志工媽媽手上，讓這份愛分享出去。（編輯：郭萍英）1090408