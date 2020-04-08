江啟臣考慮國民黨部搬家 3個月內決定

（中央社記者余祥台北8日電）國民黨中央黨部所在的八德大樓租約明年底到期，國民黨主席江啟臣今天透露，將在3個月內打造符合現階段營運需求的空間，以組織扁平化為前提，重新規劃或是尋覓合適空間，達到提高運作效能、降低營運成本兩大目標。

國民黨下午召開中常會，因應武漢肺炎疫情，特別安排梅花座，維持室內的社交距離。

江啟臣在中常會發表談話表示，國民黨所在的八德大樓，從民國95年自台北市中山南路舊址搬遷使用至今。這棟大樓見證國民黨從在野重返執政的榮耀，也經歷從執政到敗選的辛酸感慨。

江啟臣說，經過幾次組織規模調整，中央黨部辦公人數精簡許多；在野黨需要迅速應變的作戰能力，現有空間不大符合需求；在國家法令的規範下，能用於運營空間的預算也更有限。

他表示，將正式啟動「國民黨空間重設計」計畫。過去兩週的中央工作會議，他已請秘書長以及黨務相關主管，盤點評估需要的空間，積極規劃，3個月內擬定可行的實施方案，打造符合國民黨現階段營運需求的空間。

江啟臣希望以組織扁平化需求為前提，重新規劃或是尋覓合適的空間，達到「提高運作效能」、「降低營運成本」兩大目標。

至於行政院拍板通過總計規模達1兆500億元的紓困方案，江啟臣說，政府加強紓困力道，國民黨樂觀其成。但統計到3月底，放無薪假人數飆升到7916人，政府所提出各種紓困方案，都訂有相當門檻，且需要經過申請核可後才能獲得補助，政府為了紓困將預算「移緩濟急」，但結果卻都是「緩不濟急」。

他說，上任以來，實地走訪各地議會與基層，發現「給口罩、發現金」已經成為人民最簡單、直接的心聲。但是，行政院所提的振興券、酷碰券，不但規模過小，而且使用上限制過多，效益都不足以應付疫情變局，期盼執政黨審酌民情，重新思考。（編輯：謝佳珍）1090408