武漢解封 馬英九喊話盡快接回國人

（中央社記者余祥台北8日電）中國大陸武漢市今天解除封城管制，前總統馬英九辦公室今天表示，無論是包機或類包機，都有前例可循，呼籲政府不要再拖延，盡快接回所有國人。

針對武漢台灣民眾何時可返台議題，大陸委員會今天下午以書面形式說明，政府對目前滯留在湖北的民眾仍維持註記，目的在於控管武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）風險，讓滯留民眾在返台過程及返台後，能做好防檢疫安排並保障健康，也避免國人擔憂疫情擴散而恐慌，呼籲外界勿做負面解讀。

馬英九辦公室指出，滯留當地的國人中，有年僅2歲的心臟病童、2名孕婦，以及50名學生，他們受困超過2個月，個個心急如焚想要回家。如今武漢已經解封，過去也有包機及類包機的前例可循，但政府卻按兵不動，無視國人受困異鄉的苦難。

馬英九辦公室表示，第一批、第二批武漢包機與第三批上海類包機，總共接回975名國人，經檢驗其中僅1人確診；然而，至8日為止，台灣總共有326例境外移入的確診病例，搭乘包機回台的國人僅占其中1例。

馬辦表示，事實證明，他們的傳染風險遠低於從其他國家自行搭機抵台者，但政府在他們回家的路上，卻設下重重限制，甚至把他們註記為黑名單，不准自行搭機回台，明顯有差別待遇。（編輯：林興盟）1090408