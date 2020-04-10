攤商受疫情衝擊 經濟部組財務顧問團進市場服務

因武漢肺炎疫情影響，不少夜市攤商受影響，經濟部近期將針對全台各地商圈、夜市及市場啟動財務顧問團，提供在地服務，助攤商取得資金。圖為10日晚間台北士林夜市攤商營業情形。中央社記者吳家昇攝 109年4月10日

（中央社記者王承中、溫貴香台北10日電）不少攤商生意受武漢肺炎疫情影響，經濟部中小企業處處長何晉滄今天表示，將啟動財務顧問團前進全台商圈、夜市及市場提供在地服務，幫助攤商跟銀行往來。行政院政務委員龔明鑫表示，政府要化被動為主動。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）衝擊經濟，行政院下午召開紓困振興方案記者會，說明內需型服務業協助措施，行政院政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津、經濟部中小企業處處長何晉滄、商業司司長李鎂出席。

何晉滄指出，台灣有非常多攤商生意受到疫情影響，為解決攤商融資申貸，經濟部近期將啟動商圈、市場及夜市的財務顧問團，前進到全台210個立案商圈、400多個夜市、市場，提供到場診斷、協助準備資料、受理受影響證明及陪同送件申請，希望用最地氣的服務，幫助攤商跟銀行往來。

他表示，目前顧問團成員加起來已有將近250名，分別來自台灣中小企業聯合輔導基金會、會計師公會、記帳士公會，還有非常多的銀行退休人士。

何晉滄指出，目前已把各地商圈、市場、夜市的自治會幹部聯繫方式提供給財務顧問，也請各自治會聯繫所屬會員是否有需求，並先提供相關的需求項目，財務顧問便會跟自治會約時間到商圈所在地提供相關服務，當場開立受影響證明，未來也會陪同攤商到銀行送件。

他表示，會連結商圈在地行庫，在地行庫也都會提供窗口，會做到顧問、攤商、行庫的三方連結。

有媒體詢問，部分攤商並未開立發票，恐怕會擔心因為申請貸款而遭到查稅。沈榮津表示，真的不會，請放心，經濟部不是財政部。龔明鑫表示，財政部也不會。（編輯：郭萍英）1090410

受疫情影響，為協助台灣攤商融資申貸，經濟部近期將財務顧問團，前進到全台210個立案商圈、400多個夜市、市場，提供到場診斷、協助準備資料、受理受影響證明及陪同送件申請。（經濟部提供）