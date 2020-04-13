氣炸鍋事件惹議 葉毓蘭：再犯錯就辭職

國民黨立委葉毓蘭日前用氣炸鍋加熱口罩引發熱議，事後她透過通訊軟體向黨內立委表示，再犯錯就會辭職。圖為葉毓蘭8日表示，她7日嘗試蒸口罩，但因為沒有電鍋、只有氣炸鍋，結果差點引發火警。中央社記者施宗暉攝 109年4月8日

（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨立委葉毓蘭日前用氣炸鍋加熱口罩引發熱議，事發後，她透過通訊軟體向黨內立委表示，犯錯就是要虛心檢討，再犯錯就會辭職，不會連累國民黨，她受的教育就是會知恥近乎勇。

國民黨不分區立委接連上演爭議言行，像是吳斯懷的「共機繞台非挑釁說」；葉毓蘭則是從日前「口罩內褲說」，到上週的氣炸鍋加熱口罩事件，皆引發社會的熱議甚至黨內的批評。面對不分區立委的狀況，國民黨中央也正研議是否建立考核機制。

在氣炸鍋事件後，葉毓蘭在國民黨立委所屬的通訊軟體群組中，先是表示經過一夜的思考，她覺得自己需要虛心檢討，如果真的表現太差，成為害群之馬，她會知所進退，不好意思。謝謝大家對她的鼓勵與支持。

面對葉毓蘭的說法，多位國民黨立委也紛紛給予葉毓蘭鼓勵，要葉毓蘭不要給自己太大的壓力，隨後葉毓蘭在群組中則再度表示，氣炸鍋事件就此打住。她已在辦公室開過檢討會，她們犯的錯誤就是要虛心檢討。

「我也告訴我的幕僚，只要再一次犯錯，我就辭職，不會連累本黨」。她也說，謝謝大家的鼓勵與加油，她接受的教育就是知恥近乎勇，但請國民黨務必要團結對外。

對於向黨內立委宣示若再犯錯會辭職一事，葉毓蘭今天在接受中央社訪問時則不願多談，僅說這是她的自我期許。（編輯：紀淑芳）1090413