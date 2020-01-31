葉毓蘭甩爭議進入國會 盼為警消婦幼發聲

（中央社記者余祥台北31日電）警大退休教授葉毓蘭以警消代言人之姿被列入國民黨不分區立委名單，對於先前因挺港警發言等引發爭議，她說，會戒慎恐懼，更加努力，不只為警消權益發聲，更會關注婦幼保障。

葉毓蘭曾任中央警察大學教授、婦女救援基金會董事長等職，曾被新黨列為第一名不分區立委候選人，但因新黨未過門檻而落選；2020大選，國民黨拔擢警消代表，將葉毓蘭列入不分區第二名。

葉毓蘭為警消權益發聲，也時常在臉書上回應時事議題，知名度高；但去年香港反送中事件時，葉毓蘭以一篇臉書文章，直指香港反送中抗議示威者為暴民，力挺港警，備受爭議，更連帶重傷國民黨選情，黨內不少青壯派要求葉毓蘭退出不分區。

面對黨內外齊聲撻伐，葉毓蘭仍不改立場，多次接受媒體專訪為港警抱不平，她認為，警察從來不是解決政治爭端的人，是港府失能，但至於警察是否有執法過當，就交由獨立調查委員會調查。

只是葉毓蘭的說明未讓爭議止血，後來才由國民黨高層出手，建議選前暫時不要再發表爭議言論，葉毓蘭在選戰後期也較少在媒體曝光。

面對接下來的立院戰場，將受更嚴格的檢視，葉毓蘭接受中央社記者訪問時說，她只能說會戒慎恐懼，更加努力；回首曾力挺港警爭議，葉毓蘭還是認為，前段時間被放大檢視，是民進黨的選戰操作。

葉毓蘭說，她一直強調的是如何加強跨國司法互助合作，主張要從警察的專業努力；反送中時警察應贏得人民的信任，才能平息動亂，若美國警察出了這樣的事情，她立場也是一致。

以新人之姿進入國會，葉毓蘭希望進入內政委員會，將特別關注警消權益以及婦幼安全保障的相關議題。

葉毓蘭說，前段時間，總統府發布新聞說不會調整年改，令人失望，應有多一點彈性和可能，她也接到很多退休警消的電話，希望有調整空間；至於要怎麼修改，她語帶保留說，還需要再醞釀和研究。

葉毓蘭認為，警察的辛勞程度、危險性，不比軍人低，警察應比照軍人的所得替代率較為合理。

就任之後，葉毓蘭會立即請警政署統計，有多少警察在任時猝死，像是今年選舉那一天，就發生兩名警察猝死的憾事，警眷充滿徬徨無助，警察的勤務制度，容易讓生理時間錯亂，危害健康，她將督促政府改進，保障警消的健康權。

此外，她也將致力於如何讓警察執勤更有效能，將推動科技執法，很多國家開罰單已經完全電子化，但台灣還是人工作業，造成警力濫用，應修改部分不合時宜的法規。

她提到，許多警消因執行勤務無法返家投票，進入立院後將推動不在籍投票，讓特殊職業的人都能享有投票的權利。

對於婦幼的保障，葉毓蘭也很重視，她說，社會上時常以為有了家庭暴力防治法，就能保護婦幼，但事實上她們還是可能受到不同程度的侵擾，她就任後也會積極推動跟蹤騷擾防制法，保障婦幼安全。（編輯：林興盟）1090131