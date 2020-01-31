關心農業升級問題 謝衣鳯盼進經濟委員會

為國民黨在彰化保住一席立委的謝衣鳯（前右），進入立法院後，將關注彰化地方上農業升級的問題。（圖取自facebook.com/pg/HsiehYifong）

（中央社記者劉冠廷台北31日電）為國民黨在彰化保住一席立委的謝衣鳯，進入立法院後，將關注彰化地方上農業升級的問題。她表示，因為地方上面臨嚴重缺工問題，盼能利用智慧型設施、AI技術協助農民，幫助農業升級。

母親是前國民黨立委鄭汝芬的謝衣鳯，在這次立委選舉中，為國民黨在彰化攻下唯一的一席立委，也替鄭汝芬報了一箭之仇，打敗4年前擊敗母親的對手、尋求連任的民進黨立委洪宗熠，完成公主復仇記，也寫下一家3代都當選立委的紀錄。

雖然謝衣鳯是新科立委，但對立法院並不陌生，過去曾跟隨母親一同進到立法院，在立法院8年期間，跟著母親學習；鄭汝芬在2016年落選後，謝衣鳯專心完成博士學位，也到智庫進行研究，2017年投入黨主席選舉的輔選工作，擔任前主席吳敦義的網路小編，這些經歷，讓謝衣鳯擁有中央、地方等相關輔選經驗。

擁有政大經濟學博士學位的謝衣鳯，相當關注地方上農業的發展，她告訴中央社記者，她進入立法院後，將關注南彰地區的農業升級問題，因為目前缺工問題嚴重，希望利用智慧型設施、AI技術協助農民，幫助農業升級。

謝衣鳯提到，除了農業以外，她非常關心地方的教育問題，12年國教已上路，學生在學習選擇上較為多元，但在南彰地區的學校認為，相關預算並沒有實質增加，在多元教育想法下，如何協助偏鄉地區的學校，讓學生能獲得多元教育資源，這是非常重要的事。

至於到立法院後，最想進入哪一個委員會，謝衣鳯表示，應該會想去經濟委員會，因為這會跟彰化的相關建設、農業以及她個人的專業比較符合。

談起身為在野黨立委，該如何面對未來的國會攻防，謝衣鳯說，還是要發揮出最大力量監督政府，也要試圖將所觀察到的事物告訴選民，傳達出最正確的訊息，訴諸民眾一起來監督政府；在野黨可針對共同合作的議題，進行策略性結盟，制衡民進黨。（編輯：郭萍英）1090131