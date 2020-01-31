本屆最年輕立委 賴品妤盼入交通委員會

（中央社記者陳俊華台北31日電）今年27歲的賴品妤，是第10屆立法院最年輕立委，過去被稱作「學運女神」的她，曾任國會助理，宣布參選時就因深深一鞠躬，「頭」入麥克風一夕爆紅；未來則盼進入交通委員會。

2020立委選舉落幕，選戰中出現一大黑馬，是年僅27歲的賴品妤，接受民進黨徵召投入選舉，短短4個月時間一再創造話題，最後以2780票險勝國民黨推出的候選人李永萍，成功當選新北市第12選區（金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區）立委。

賴品妤畢業於國立台北大學法律學系，父親是民進黨前立委賴勁麟，雖然賴品妤是政治新秀，但長期參與社會運動，保括反服貿、反媒體壟斷運動等，在太陽花學運期間，賴品妤也受到媒體關注，更被稱為「太陽花女神」或是「學運女神」。

在時代力量前立委黃國昌宣布不競選連任、交棒給國會辦公室主任參選後，民進黨就計畫在七星區推出立委候選人。選前4個月，宣布徵召時任無黨籍立委林昶佐辦公室法案助理的賴品妤，就成功吸引媒體注意，這場選戰也被視為「昶昌之戰」的延長賽。

在宣布參選的記者會上，賴品妤致詞結束後，深深一鞠躬，沒想到頭卻撞到桌上的麥克風，頭髮還掛在麥克風上呈現鬚狀，畫面直播出去後，網路上出現各式各樣的哏圖，讓她瞬間爆紅，甚至紅到海外；賴品妤更找來故鄉在新北市萬里的副總統候選人賴清德，擔任她的競選總部主委，賴清德多次替賴品妤站台，更說「把她當我女兒、當作我在參選」。

選戰期間，熱衷cosplay的賴品妤，曾以「火星仙子」造型登上造勢海報，在閃靈樂團與林昶佐主辦的「台灣大凱旋」演唱會上，更以「明日香」造型登台，再次成功創造話題。

首次參選就順利當選立委，但賴品妤在林昶佐辦公室中，擔任法案助理，負責替林昶佐撰寫質詢稿；選舉過程中，曾被對手批評太年輕，但賴品妤則說，「我不是菜鳥、我是最年輕老鳥」。

賴品妤表示，目前最希望能進交通委員會，主要原因是交通議題在她的選區是很重大的議題。但因民進黨團成員選擇委員會，要先看積分，若進不去相對熱門的交通委員會時，她說，外交及國防委員會也是她過去就十分熟悉的選擇；不管最後她進入哪個委員會，一定會盡可能做到最好。（編輯：蘇志宗）1090131