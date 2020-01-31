發揮田徑衝刺精神 莊競程進立院力推預防醫學

（中央社記者王揚宇台北31日電）民進黨立委當選人莊競程花4個月時間，從砲灰變煙火，將藍天變綠地；他說，輸在起跑點不是輸，贏在終點才是贏，所以他以田徑衝刺精神勤跑基層，獲得選民認同，未來進入立法院，會用生醫專業服務民眾。

莊競程在第10屆台中市第5選區（北區、北屯區）立委選戰中，擊敗尋求連任的國民黨立委沈智慧，而這個選區長期為藍營票倉，選戰初期，莊競程的看好度並不高，但他最終為民進黨拿下這席立委，成為本屆選舉黑馬之一。

談到選舉過程，莊競程接受中央社記者訪問時表示，去年9月被黨徵召投入選戰時，一開始沒人看好，就算有舅舅（台中市議員曾朝榮）幫忙，剛開始也沒什麼人認識他，甚至沒人理他，民調更是無法參考，「因為我沒有知名度，一開始輸快30%」。

不過，莊競程並未認輸，而是勤跑基層，例如他僅花一個多星期，就拜訪選區78個里的里長，以及多次拜訪各社區關懷據點，說明預防醫學與長照等政見；他說，自己是田徑隊員，雖然一開始落後，但「輸在起跑點不是輸，贏在終點才是贏」，所以他全力追，慢慢得到選民的認同和支持。

談起未來4年的立委規劃，有預防醫學、老人醫學專業的莊競程說，希望能進入衛環委員會，將預防醫學導入長照政策，讓長輩活得更健康，這可大幅降低政府的健保支出，也能替下一代減少負擔，因為「照顧長輩就是照顧年輕人」，當老人家照顧好了，就能減輕年輕人的壓力，讓他們可以安心、全心地去拼事業。

莊競程說，台灣在5年後將進入超高齡社會，從預防醫療的角度出發，希望能把長照資源「從後端移到前端」，不要等長輩失能、失智再來照顧，而他也會爭取設置老人專屬運動中心、讓社區關懷據點變得更友善，提升老年人運動風氣，藉此降低老人失智症的罹患風險，這些都是他要推動的工作。

他說，選區內有中國醫藥大學、台灣體大等4所學校，有與生醫、運動產業相關科系，期盼學校跟社區做整合發展，他會當平台將這些資源串聯起來，也希望未來將這種模式擴散到全國。

莊競程指出，他會爭取生醫產業進駐台中，與在地的精密機械園區等進行整合，同時連結運動相關產業以及長照政策、預防醫學，這都有助台中的發展，也能創造很多新的就業機會，希望藉由上述的政策推動方向，產生正向循環。（編輯：郭萍英）1090131