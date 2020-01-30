蔡壁如要監督政府執行力 自認擅長溝通

民眾黨主席柯文哲心腹、有「血滴子」之稱的不分區立委當選人蔡壁如（圖）即將進入國會。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北30日電）民眾黨主席柯文哲心腹、有「血滴子」之稱的不分區立委當選人蔡壁如即將進入國會，她說，將發揮醫療專業，監督政府的執行力，及拿出自己在台大醫院練就的最大本領：溝通。

台灣民眾黨團總召賴香伶、副總召張其祿以及不分區立委當選人高虹安、邱臣遠、蔡壁如將於2月1日履新，正式進入立法院，國會生態將展開新的篇章。

柯文哲籌組民眾黨之初，原想把蔡壁如列為不分區立委首位，進入國會後可視為「柯文哲意志力」的執行，並期待能上演「白目大戰喬王（指民進黨黨團總召柯建銘」戲碼，多次表示蔡壁如這個「大嘴巴」在黨團協商後，會對外說出內容。

不過，蔡壁如其實有自己一套想法，她說，偏鄉醫療是她相當關心的議題，盼能完善轉診制度，如建立台東縣是醫院後送高雄市醫學中心制度等。

此外，她也盼能盡快促成「槍砲彈藥刀械管制條例」部分條文修正草案及「私立大專校院轉型及退場條例」草案能三讀通過。

最重要的，是要將自己在台北市政府5年來養成的追蹤、監督的習慣帶進立法院，如台北市政府各項重大建設會有甘特圖（是專案管理與計畫及排程中的重要圖表），而她會定期追蹤，進而提升整個政府的執行力。

蔡壁如以前瞻計畫為例，表示前瞻預算的預算執行率非常差，希望能藉由監督與追蹤，了解政府無法執行的原因，「民意代表監督單位不是只有謾罵，而是要去了解進度達不到的原因」，希望預算執行率每年要進步3%至5%。

而因民進黨單獨過半，民眾黨未能成為關鍵少數，黨團合作顯得相當重要，蔡壁如強調，合作不設限，會視議題而定，如民眾黨與時代力量在居住正義政策上理念相符，就能談合作；與國民黨合作應會以民生經濟、青年創業為主。

至於如何落實，蔡壁如說，就是採取「務實對話」，她說，她在台大醫院任職近30年，沒有一件醫療糾紛，「就是發揮最大本領：溝通」。

蔡壁如認為，她最大的強項是放下自我，聽他人講述想法，「我在醫院內受訓20幾年，坐下來溝通是強項，有道理的事情就願意接受跟修正」。（編輯：李亨山）1090130