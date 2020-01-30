陳椒華盼進衛環委員會 為飲用水安全把關

（中央社記者張雄風台北30日電）時代力量新科立委陳椒華過去長年為環境保護奮鬥，未來仍然希望進入衛環委員會，預計以飲用水安全、空氣污染防制為優先立法目標，同時處理民眾陳情。

第10屆立法委員將於2月正式上任，時代力量不分區立委陳椒華告訴中央社記者，雖然最後會落腳在哪個委員會仍然要依抽籤、黨團討論後才決定，但自己心中的首選還是衛環委員會。

陳椒華說，當立法委員還是新手，所以會希望從自己熟悉的領域出發；進入到立院後，心目中最優先的立法藍圖會先以飲用水安全、水源區保護及空氣污染防制為主，另外也會同時處理已經接受民眾的陳情。

在飲用水的部分，陳椒華指出，許多縣市飲用水水源區並沒有法規規範管理，也沒有專責單位，造成上游有工廠、垃圾堆等污染源滲入影響水質。

她舉彰化、雲林、屏東及高雄等飲用地下水的區域為例，應畫設飲用水取水口一定距離內不得有工廠或垃圾掩埋場，才能保障水質。

在空氣污染部分，陳椒華表示，在空污季期間，固定污染源的排放、施工逸散揚塵等管制仍然不足，甚至指「大烏賊就應該先停工」，政府必須擬定相關配套措施。

關於民眾陳情，陳椒華說如藻礁保護就是很重要的議題，另外如大林蒲遷村、社子島改建等問題，都有民眾向她尋求協助，這些也都會是她未來努力的目標。

由於本屆時代力量立委僅3席，未來是否會考慮「跨委員會」提案、質詢，陳椒華自謙，其他的領域可能不太熟悉，還是會和黨團配合；但也有意願在經濟委員會，針對如礦業法、與農地相關的工廠管理輔導法等提出意見。（編輯：陳清芳）1090130