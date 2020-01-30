賴香伶盼把理念變法條 提升勞動權益

（中央社記者梁珮綺台北30日電）2020選舉落幕，台灣民眾黨囊括5席不分區立委，躍升國會第三大黨。黨團總召賴香伶說，盼能結合以往地方首長經驗推動修法，將理念變成法條、說帖，提升勞動權益。

民眾黨黨團總召賴香伶、副總召張其祿以及不分區立委當選人高虹安、邱臣遠、蔡壁如將於2月1日履新，正式進入立法院，國會生態將展開新的篇章。

賴香伶是社運出身，在台北市長柯文哲2014年底上任後，透過遴選被延攬入府，擔任勞動局長一職，屢屢替勞工發聲，在一例一休進行修法時，也踏上街頭與勞工站在同一陣線，有「全台唯一勞動局長」美譽，形象正面。

隨著柯文哲籌組政黨，賴香伶也點頭列入不分區立委名單首位。她坦言，進入國會後的立場與地方首長有很大不同，「以前執法必須依法行政」，而立委是能夠推動修法的角色，盼之後推動修法的法案能讓執法的人實際執行。

賴香伶說，會多參採第一線執法的公務員想法，整體而言對整個國家會是好的。

而賴香伶也提出幾個自己踏入國會後率先想處理的幾個議題，如大量解僱勞工保護法能有財務預警系統、力推吹哨人保護相關法案通過以及工會法修正等。

賴香伶說，特許行業、上市櫃公司應將財報揭露部分使用保密方式呈給勞動部或地方政府，讓政府了解公司的財務狀況，當公司有解僱勞工、與勞工終止契約之虞時，政府就可啟動預警系統，例如限制負責人出境，而非木已成舟時才能限制。

否則如遠東航空無預警停飛一事，賴香伶說，依現行法規，若要限制遠航董事長張綱維出境，遠航必須有解僱事實、積欠薪資達2000萬元以上，但遠航與勞工仍有僱傭關係，「要報限制出境，有認定上的困難」。

除了大解法，賴香伶說，希望能盡快讓「揭弊者保護法」三讀通過，「吹哨人保護與勞動關係也很深」，她認為，遠航事件發生時，若已有揭弊者保護法法規可依循，或許在面對相關問題、消費者權益時，不會是兩手一攤，而更能積極處理。

此外，賴香伶盼能修正工會法，降低籌組工會的門檻，讓中小企業的勞工也能有一個團體，屆時若一例一休要重新對話時，比較能夠有集體協商機制，而不是個別勞工一一回應。

踏入國會後，賴香伶有許多事情要做，未來生活只會更加忙碌，她說，「期許小黨進國會能夠真的發揮關鍵價值」，無論是尋求合作的法案或議題，要處理過去所有人比較不敢面對與解決的問題。

她說，會積極的將想法、理念變成法條與說帖，透過黨團提案、找其他政黨合作來爭取、提升及保障勞動權益。（編輯：李亨山）1090130