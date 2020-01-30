黑馬3Q哥進國會 陳柏惟要替區域平衡發聲

台灣基進立委當選人陳柏惟（圖）以空降部隊之姿，成功扳倒長期深耕地方的立委顏寬恒，成為今年立委選舉中的傳奇人物。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭建伸台北30日電）台灣基進立委當選人陳柏惟以空降部隊之姿，成功扳倒長期深耕地方的立委顏寬恒，成為今年立委選舉中的傳奇人物。2月1日正式宣示就職後，他盼未來替區域平衡議題發聲，力倡在台中興建國會山莊。

34歲的陳柏惟從政前曾擔任過電影製片，兩年前初試啼聲，加入基進黨並參選高雄市三民區議員；因當時參選登記3號，宣傳口頭禪是「3Q」，也被粉絲暱稱為3Q哥。

競選市議員期間，陳柏惟以一口流利的台語，犀利批評競選高雄市長的韓國瑜；他除了擅用影像宣傳，甚至親身搭上摩天輪質疑韓國瑜的愛情產業鏈政策，讓他頓時聲名大噪，也被網友封為「抗韓戰將」。

由於陳柏惟在參選議員時曾承諾，若韓國瑜當選高雄市長，他將搬離高雄；後來韓國瑜勝選，陳柏惟離當選門檻只差1385票，成為落選頭。但他履行承諾搬離高雄，展開環島搬家，除了行腳招募黨員，也爭取不少各地支持者，累積全國知名度。

民進黨在台中市立委第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）未推人選，與台灣基進黨合作提名陳柏惟，外界一度不看好，但陳柏惟除了用熟悉的媒體空戰外，也勤跑地方基層。

競選期間，他主打「打破家族政治」以及兩個自由，希望選民拋開地方政治包袱，這次選戰自由選擇候選人，也讓選民決定要不要讓顏寬恒「自由」。

最後選舉開票結果，陳柏惟以5000票差距勝過尋求連任的國民黨立委顏寬恒，成為今年選舉最大黑馬，他勝選宣言幾度哽咽，形容「砲灰大到掩蓋消波塊」。

不少人將台中空污問題歸咎於台中火力發電廠排放，陳柏惟選前提出，若當選立委，就讓台中電廠在春節停機一天；雖然當時立委還未就任，但經過多次內部討論與協商後，台電正式回應，台中電廠與興達電廠自1月23日到29日擴大降載，他則在臉書道歉，表示政見僅完成87%，上任後會更努力。

陳柏惟受訪時說，每個立委都有品牌形象，他希望以身為一位中南部立委的角色，為區域平衡議題發聲，例如，他選前提出立法院遷往台中、將成功嶺發展成國會山莊的政見。他說，雖然這件事牽涉行政部門，但未來仍將大力遊說其他立院同事。

陳柏惟也說，進入國會後他希望能加入交通委員會，為選區爭取交通建設；因為高雄有自己的區域立委，他未來關心高雄議題的比例會降低，但罷韓不只是高雄的事情，是每個台灣人都要關心的事。（編輯：楊凱翔）1090130