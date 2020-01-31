吳斯懷盼在外交國防委員會發揮專長 還自己清白

（中央社記者游凱翔台北31日電）退役中將、國民黨不分區立委吳斯懷，選前因赴中爭議遭黨內外夾擊，但未來他仍續留國民黨，並在立法院外交及國防委員會發揮專長；他感嘆自己是一名平凡人，經過抄家滅族的抹紅，心裡當然不好受，但會用時間跟歷史還自己清白。

國民黨去年推出的立委不分區名單備受外界議論，其中名列不分區第4名的退將吳斯懷，因為在2016年11月與其餘32名退將，赴中國參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在台下聆聽中共總書記、軍委主席習近平演說並唱中國「國歌」時站立致敬，引起輿論批評。

總統及立委選舉1月11日落幕，34席的不分區立委，國民黨、民進黨共26席，名列國民黨不分區第4名的吳斯懷順利當選，將在2月1日上任；由於這場選舉國民黨遭受挫敗，國民黨主席吳敦義、吳斯懷被黨內批評應對敗選負最大責任，也有人力促他辭去不分區職務。

吳斯懷接受中央社訪問時感嘆，「我是平凡人，經過這種抄家滅族的抹紅、不公平對待，心裡當然不會好受」，他表示，現在兩個政黨都在喊捍衛中華民國，但沒有人像他一樣，曾在中國坦坦正正說出「中華民國」四個字，他的理念很簡單，尊重歷史，兩岸才能共創未來，他認為這樣便足以證明他對中華民國的忠貞。

由於當年洪仲丘事件發生時，吳斯懷曾與青年的退伍軍人在總統府前開合跳，為國軍加油，設法找回國軍的自尊，當時受到許多好評。記者詢問，但現在卻面對許多年輕人的不信任，未來是否會想設法扭轉這樣的印象。吳斯懷說，網路上有不同的族群、年齡及意識形態，「但他會用時間跟歷史還給自己清白」。

吳斯懷也說，因為他是國民黨推派的軍系立委，未來他將到立法院外交及國防委員會發揮專長，不管是軍購、軍事建案都應該關注，未來他將以國家安全、國家戰略出發問政。

吳斯懷認為，不管哪個政黨執政，兩岸關係始終是上層結構，因此應將兩岸關係化繁為簡，和平發展不能只是口號，必須很務實面對兩岸關係，且絕對要「對等、尊嚴、捍衛中華民國」，兩岸和平更是兩岸政府、政黨及人民的最大公約數。

針對軍人年金改革議題，吳斯懷指出，進入外交及國防委員會後將具體提出年改修正方案，目前民進黨立委過半是現實，但民進黨應考慮修正對於弱勢、中低階層軍人家庭的法條。例如「結婚十年條款」，有些軍人因為任務特性晚婚，退休時仍有家庭需要照顧，若因故過世，又因與配偶結婚未滿10年，將導致沒有請領相關撫卹的資格，這些都是未來應該修正的。（編輯：黃國倫）1090131