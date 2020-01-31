挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

（中央社記者葉素萍台北31日電）民進黨新科立委高嘉瑜這次以12.5萬票、台北市最高票，替綠營首度拿下港湖區立委。她說，未來問政將著重於交通、經濟議題，包括推動盡速核定捷運東環段、汐止民生線、降低汽車進口貨物稅、關稅等。

「牛爸爸牛肉麵、牛爸爸牛肉麵、一碗可以賣到1萬塊的牛肉麵」「早餐蔥抓餅加蛋加大杯紅茶50塊，有幫我加辣嗎，要加辣耶」一台吉普車、一支麥克風、一支手機同時直播，高嘉瑜對於選區內的店家特色如數家珍，超狂的掃街模式是高嘉瑜的一大特色。

從2008年選區重劃以來，北市第4選區（內湖、南港）立委席次歷來皆由國民黨拿下，這次民進黨徵召高嘉瑜挑戰立委李彥秀，雙方同是議員出身、基層實力雄厚，讓這場「港湖女神爭霸戰」格外激烈。

雙姝廝殺，高嘉瑜最後以12萬5138票勝出，成功讓港湖長久以來的藍天變綠地。

高嘉瑜分析勝選原因，她說，自己網路聲量雖較高，但對手基層實力很強，自己只能勤跑基層，每天從早到晚，站路口、掃市場、跑公園、跟垃圾車，加上她平時累積的問政形象及服務案件，才讓選民看到並認同她的努力。

一路從議員進軍國會，高嘉瑜政見主打民生、捷運等議題，未來她希望加入經濟、交通等相關委員會。

高嘉瑜說，她將努力讓捷運東環段與民生汐止線加速核定，健全地方捷運路網，緩解港湖塞車問題，「地方對此期待很深，希望我們協調中央地方趕快核定。」

高嘉瑜指出，降低汽車進口貨物稅、關稅，也是她的政見，未來她希望到經濟委員會落實政見。

她舉例，一台2000cc以上的進口車，貨物稅、關稅等各種稅加起來就60%，對一般民眾負擔非常大，這個政策是要保護國產車，不過，汽車的競爭力應該來自於品質而非在價格的保護；她認為，抬高進口車的價格，但國產車卻沒有在品質上與進口車並駕齊驅，長期犧牲國人權益來保護特定汽車業者，並不公平。

除了交通相關議題，高嘉瑜說，很多民眾也期待推動都更，很多老舊社區長期以來無法整合進行都更，尤其是南港。

她說，南港現在有很多國家級的建設，但是都更一直都沒有徹底推動，南港早期很多工業區，老舊住宅位在工業區，都更難度更高；現在有這麼多國家級建設在南港，這裡被認為是東區門戶的重要地標、未來新的信義區，但是金玉其外、敗絮其中，除了交通壅塞之外，民眾感受不到國家級建設對週邊環境有帶來任何改善。

高嘉瑜說，推動整體都更改造的示範區，讓南港改頭換面，這是地方的期待，需要政府魄力去推動。（編輯：謝佳珍）1090131