拚甩開政二代標籤 洪孟楷：未來4年用專業證明

（中央社記者范正祥台北31日電）第10屆立委2月1日上任，新北市第1選區國民黨新科立委當選人洪孟楷表示，將致力爭取地方交通建設，促進教育和文化發展；非常珍惜服務機會，未來4年要用專業證明，投票給他真的很值得。

洪孟楷1983年出生，母親是前國民黨籍立委郭素春。不過，洪孟楷不覺得自己是「政二代」，他15歲開始在便利商店、咖啡店打工，上大學後當過英文家教、補習班老師，也曾在地方電台主持節目；服兵役時，憲兵704期第一名畢業。魔羯座擇善固執的他，一路走來，和許多年輕人一樣，靠自己努力打拚，開創一片天。

洪孟楷擁有南加大公共政策、台大政治雙碩士，曾任前台北縣副縣長蔡家福秘書、嘉義市長黃敏惠的文化局長，也擔任過行政院專委、國民黨文傳會副主委兼發言人。雖然是年輕世代，但是之前不論哪個工作崗位，都有出色表現。

其中，包括28歲當上嘉義市文化局長任內，力邀導演魏德聖到嘉義拍攝嘉農KANO電影；他擔任國民黨文傳會副主委時也是歷來少數的「七年級」副主委，而且總能配合新聞時事，快速反應，24小時不關機，為黨發聲，滿足媒體需求。

2019年國民黨新北市第1選區立委初選時，洪孟楷與前立委吳育昇角逐，被形容為上演「發言人世代之爭」，結果洪孟楷勝出，新人挑戰老將成功，再添紀錄。

洪孟楷口條清晰、反應靈活，高中時期曾一度以成為一名律師為夢想，雖然後來沒有踏入法學領域，如今當選立委，成為國會生力軍，也算是與法律相關再續緣。

被問到成為第10屆立委之後，對於新會期的期待和方向，洪孟楷接受中央社記者訪問時表示，優先希望能夠爭取加入交通委員會或教育及文化委員會。

他說，優先希望能夠進入交通委員會，主要考量選區所在幅員遼闊，通勤問題備受選民關注，也是政見重點，包括淡北聯外道路、林口及五股交流道改善和八里、林口間105市道環狀高架的興建，都是上任後準備積極為地方爭取的建設。

洪孟楷指出，除了交通建設，如果加入教育及文化委員會，可強化對科技部的監督力道；還有教育及文化深遠影響到下一代，他過去曾任嘉義市文化局長，能在教育及文化方面發揮所長。（編輯：鄭雪文／郭萍英）1090131