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大數據專家進國會 高虹安重教育盼培養科技人才

最新更新：2020/01/30 17:56
民眾黨立委高虹安是唯一進入立法院的郭台銘嫡系子弟兵，未來問政表現備受各方關注。（中央社檔案照片）
民眾黨立委高虹安是唯一進入立法院的郭台銘嫡系子弟兵，未來問政表現備受各方關注。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北30日電）民眾黨立委高虹安是唯一進入立法院的郭台銘嫡系子弟兵，未來問政表現備受各方關注。她相當關注私校退場問題，認為退場私校應與產業界合作，轉型培訓產業所需的專業人才。她表示，希望進入立法院教育及文化委員會，作為在立法院的起跑點。

頂著美國辛辛那提大學機械工程博士學位，曾任職鴻海工業大數據辦公室主任的高虹安，不僅是民眾黨立委，又是唯一進入立法院的鴻海創辦人郭台銘嫡系子弟兵，各方關注她未來的問政表現。

高虹安告訴中央社記者，她本身涉獵的範圍極廣，由於現在很多人提起的AI+5G發展，以及過去曾幫助郭台銘製作第一本有關AI的高中教材，目前有超過160所高中使用，再加上過去曾經成立新創公司的經歷，未來她希望以教育及文化委員會，作為立委生涯的起跑點。

立法院共有8個常設委員會，其中教育及文化委員會負責審查教育、文化政策及有關教育部、文化部、科技部、國立故宮博物院、中央研究院及行政院原子能委員會掌理事項的議案。

對於未來在教育委員會中關注的議案，高虹安指出，選前跟著民眾黨前往全台各地，聽到很多關於私校退場的陳情。她希望私校的退場，不應該只是停招或是把人抽走，而是要進行轉型，未來將透過質詢的方式了解。

針對私校退場，高虹安表示，希望能將退場私校原本的建物、資源及師資與產業界進行合作，轉型成為培養產業所需要的人才，學生來源不限定普通學生，而是產業所需的人才，包含在職學生，她認為這是比較好的退場機制。

高虹安指出，在中美貿易戰下，台灣必須要再次在國際間尋找自己的地位，過去台灣因為半導體產業，而有矽盾（Silicon Shield）的安全屏障，未來在AI+5G的全球趨勢，台灣必須要卡在重要的位置，所以科技人才的培訓非常重要。

對於未來到立法院後，最擔心什麼事情，高虹安表示，她最近有在看過去立法院的質詢影片，確實有看到朝野立委有比較「特別的表現」，她能理解這是為了要強調訴求，但推擠謾罵不是她的風格，她目前也不知道是否到時也必須要這樣，但未來若是需要舉布條等表現，她會遵守民眾黨立法院黨團所做的決議。

由於身分特殊，既是郭家軍，又是民眾黨立委，未來兩邊若發生價值衝突該如何解決，高虹安表示，她知道很多人都十分關注，但她認為郭台銘所提的政見相對中性，且郭台銘只對台獨等議題特別反感，比較不會發生價值上的衝突。（編輯：黃國倫）1090130

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