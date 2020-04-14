規範防殺人案不當畫面播出 蘇貞昌：立刻做

（中央社記者王承中台北14日電）新店隨機殺人案等重大事件畫面在媒體及網路不斷播放，時代力量立委王婉諭盼政府儘速訂定規範，防止不當畫面被媒體播出。行政院長蘇貞昌今天說，這要立刻做，將請政委召集部會檢討缺失，若法不足就修法。

蘇貞昌上午列席立法院施政總質詢。時代力量立委王婉諭質詢時指出，去年發生的奧萬大男童墜橋不幸身亡案及新店隨機殺人案等重大事件的畫面，當下在媒體及網路上不斷放送，甚至有往生者遺體的畫面。

王婉諭指出，她知道媒體有報導的義務，大眾有知的權利，但社會公益跟知的權利是否一定需要配合這樣的畫面播送，何苦需要用這些畫面讓被害人及家屬再次遭受傷害。希望國家通訊傳播委員會跟相關主管機關儘速訂定規範，防止不當的畫面被媒體播出。

王婉諭表示，希望各部會跨部門協助媒體自律，但以現行狀況來看，法務部表示無法源依據處理這樣的畫面；通傳會則表示依法只有處理廣播電視的部分，且畫面播出後需經審議流程。確定違法或不適合才會下架、禁止，約是在播放的半年後，才有可能討論處理。

另外，王婉諭指出，「iWIN網路內容防護機構」則必須接獲被害人或其親友陳情後，才能協助聯絡相關平台業者，但能否移除畫面還是取決於業者。

她表示，當發生這種事時，被害人及家屬都是心力交瘁，根本不會有心力處理這樣的事情，這三方的回應都顯示只剩被害人自力救濟一途。

蘇貞昌表示，這不恰當，媒體自律及相關主管機關的他律都要加強，他一直都認為法要周全，不要呼籲半天，結果法沒有到位，處罰也沒有很快。若只剩下被害人自力救濟，非常不應該，政府不應該這樣，會要求相關部會就這種情況討論如何遏止，立刻要求相關部會檢討。

蘇貞昌指出，會立刻請政委召集相關部會，就目前相關缺失情形進行盤整，並作出相關對應，如果還有法不足的問題，那就修法，這要立刻來做。（編輯：謝佳珍）1090414