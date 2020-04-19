泛民人士被捕 台權會：嚴厲譴責港府

（中央社記者葉素萍台北19日電）香港警方昨天拘捕14名泛民主派人士，指他們涉嫌於去年8至10月間參加非法集結；台灣人權促進會今天發聲明嚴厲譴責港府，並指出，對人民施暴的香港黑警才應全面接受司法究責。

台灣人權促進會今天透過新聞稿指出，嚴厲譴責港府的418大拘捕行動，也相當憂心許許多多從去年6月至今年參與運動的人權捍衛者們的處境。

台權會質疑，418與之前的許多拘捕人民的行動，已非單純的司法行動，是港府乃至北京政權聯手以司法打壓香港人民的政治迫害。

台權會提醒香港政府，香港基本法保障香港人民享有集會遊行與示威抗議的權利與自由，港府也受到聯合國公民與政治權利國際公約的拘束，應避免侵害人民集會遊行權，且當黑道以暴力無差別攻擊人民、黑警以催淚瓦斯和真槍對付和平示威者時，政府應立即介入保護人民不受黑道黑警的侵害，但港府至今毫無作為，無視人民五大訴求，只是透過司法追殺來壓縮港人的公民空間。

台權會表示，儘管全球疫情嚴重，但再過不久，就是六四事件週年，而6月9日更是反送中運動開始後的一週年，更多的鎮壓只會喚起更多香港人民的反抗意識與行動，香港反送中示威運動，勢必會再回到街頭。

台權會指出，418大拘捕的14人與7000多名因反送中示威運動而遭司法調查的示威者，是在行使基本法與人權公約所保障的集會遊行與示威抗議的基本人權，呼籲香港政府立即釋放被關押者，並應立即撤銷相關的司法追訴；立即落實人民五大訴求中的「成立獨立調查委員會，追究警方濫權」，全面調查暴力黑警與究責。

此外，台權會也一併呼籲台灣政府應針對港府418大拘捕侵害人權的事件，採取應有的行動。台灣政府相關部會，應積極研商處理難民與尋求庇護者的機制。（編輯：林興盟）1090419