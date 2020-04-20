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泰駐台代表：台灣防疫措施世界第一 泰國正在學

最新更新：2020/04/20 18:51
桃園企業聯合會、台商20日捐桃園市及泰國醫護人員1萬5000件防護衣，由桃園市長鄭文燦（右）遞交裝有防護衣紙箱給泰國貿易經濟辦事處代表通才（Thongchai Chasawath）（左）。（桃園市政府提供）　中央社記者葉臻傳真　109年4月20日
桃園企業聯合會、台商20日捐桃園市及泰國醫護人員1萬5000件防護衣，由桃園市長鄭文燦（右）遞交裝有防護衣紙箱給泰國貿易經濟辦事處代表通才（Thongchai Chasawath）（左）。（桃園市政府提供）　中央社記者葉臻傳真　109年4月20日

（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園企業聯合會、台商今天捐桃園市及泰國醫護人員1萬5000件防護衣，泰國貿易經濟辦事處代表通才（Thongchai Chasawath）表示，台灣防疫措施世界第一，泰國正在學。

泰國目前武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）確診2765例，47人死亡。

捐贈記者會在桃園市政府舉行，桃園市長鄭文燦說，泰國移工在台灣工作比例相當高，桃園約1萬6000餘人。台商在泰國投資很多項目，感謝泰金寶董事長許勝雄、桃園企業聯合會及世外桃源文教公益基金會在極短時間集資完成捐贈，如興紡織也在有國外訂單需求下，立刻調出防護衣提供泰國、桃園。

外交部次長徐斯儉表示，泰國是新南向政策重點國及台灣12大貿易夥伴，台灣已捐贈1600萬片口罩給新南向國家及歐美疫情嚴重國，整合政府與民間力量，迅速提供泰國急需防疫物資。

記者會現場由桃園在地祥儀機器人夢工廠將裝有防護衣的紙箱交給鄭文燦，再遞給通才，並備有珍奶及泰奶，象徵共同對抗病毒，台泰持續友好。（編輯：李明宗）1090420

桃園企業聯合會、台商20日捐贈桃園市及泰國醫護人員1萬5000件防護衣，記者會20日在桃園市政府舉行，市長鄭文燦從機器人手中接過裝有防護衣的紙箱。（桃園市政府提供）　中央社記者葉臻傳真　109年4月20日
桃園企業聯合會、台商20日捐贈桃園市及泰國醫護人員1萬5000件防護衣，記者會20日在桃園市政府舉行，市長鄭文燦從機器人手中接過裝有防護衣的紙箱。（桃園市政府提供）　中央社記者葉臻傳真　109年4月20日

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