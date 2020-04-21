藍委指防疫車隊業者抽佣高 質疑發災難財

（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨立委魯明哲今天說，政府發放給桃機防疫計程車的補助速度慢，呼籲政府檢討並加速發放；台北市議員羅智強則說，「防疫車隊」抽佣比例高，質疑業者在疫情期間發災難財。

魯明哲今天與國民黨籍的台北市議員羅智強、游淑慧召開「誰踩著防疫英雄發財」記者會，魯明哲指出，桃園國際機場公司配合交通部推出防疫車隊分為3類，包括防疫計程車、防疫租賃車、防疫巴士；但有防疫計程車的司機抱怨，政府最會拖欠相關的補助，呼籲政府檢視相關問題，儘速發放補助。

魯明哲也說，防疫租賃車也出現車資被車隊老闆剝削的狀況，政府補助的車資，坐在辦公室的老闆為什麼可以剝削掉近50%的車資，這部分桃園機場、交通部等單位知不知道。

游淑慧則表示，防疫車輛有嚴格的規定，載送客人後，不能再載客，要直接返回並消毒，因此交通部有給予相關補貼。但由於業者抽佣過高，像是跑一躺雲林，公司抽走2500元，高達50%的費用，為什麼防疫時期，司機冒著風險幫忙政府，業者在背後卻可以爽抽服務費。

游淑慧指出，陳情司機也透露，這樣的狀況出現了防疫破口，由於日前業者因車輛不足，臨時向外尋找司機，導致有司機載到確診病例時，卻找不到是哪位司機的狀況，若有按照政府指示造冊管理，就不會找不到人。

魯明哲補充說到，由於需求量過大，桃機跟業者再簽約，讓業者可以尋找跑單趟次的車輛，視載客到何處，給予多少補助，但由於單趟次的車輛來自四面八方，所以也就衍生出是否載回頭客，以及相關剝削的問題。

羅智強表示，防疫車隊的司機，在第一線冒著風險幫助國人，政府對於防疫車隊的補貼，是體貼的做法，因為司機在最前線時，所受的負擔與壓力，政府應給予補貼與鼓勵，但這個美意，最後是誰踩著這些防疫英雄來發財，他質疑，這樣的補貼，有照顧到多少這些防疫車隊的司機，多少流入了業者口袋，是否公平。（編輯：黃國倫）1090421