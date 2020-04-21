更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球最新情報 4/21
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/21

早安世界》敦睦艦隊染疫官兵足跡跨10縣市 簡訊警示20萬人
早報

早安世界》敦睦艦隊染疫官兵足跡跨10縣市 簡訊警示20萬人

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
敦睦艦隊21日再添3人確診武漢肺炎 群聚累計27人
首頁 / 政治

藍委指防疫車隊業者抽佣高 質疑發災難財

最新更新：2020/04/21 12:18

（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨立委魯明哲今天說，政府發放給桃機防疫計程車的補助速度慢，呼籲政府檢討並加速發放；台北市議員羅智強則說，「防疫車隊」抽佣比例高，質疑業者在疫情期間發災難財。

魯明哲今天與國民黨籍的台北市議員羅智強、游淑慧召開「誰踩著防疫英雄發財」記者會，魯明哲指出，桃園國際機場公司配合交通部推出防疫車隊分為3類，包括防疫計程車、防疫租賃車、防疫巴士；但有防疫計程車的司機抱怨，政府最會拖欠相關的補助，呼籲政府檢視相關問題，儘速發放補助。

魯明哲也說，防疫租賃車也出現車資被車隊老闆剝削的狀況，政府補助的車資，坐在辦公室的老闆為什麼可以剝削掉近50%的車資，這部分桃園機場、交通部等單位知不知道。

游淑慧則表示，防疫車輛有嚴格的規定，載送客人後，不能再載客，要直接返回並消毒，因此交通部有給予相關補貼。但由於業者抽佣過高，像是跑一躺雲林，公司抽走2500元，高達50%的費用，為什麼防疫時期，司機冒著風險幫忙政府，業者在背後卻可以爽抽服務費。

游淑慧指出，陳情司機也透露，這樣的狀況出現了防疫破口，由於日前業者因車輛不足，臨時向外尋找司機，導致有司機載到確診病例時，卻找不到是哪位司機的狀況，若有按照政府指示造冊管理，就不會找不到人。

魯明哲補充說到，由於需求量過大，桃機跟業者再簽約，讓業者可以尋找跑單趟次的車輛，視載客到何處，給予多少補助，但由於單趟次的車輛來自四面八方，所以也就衍生出是否載回頭客，以及相關剝削的問題。

羅智強表示，防疫車隊的司機，在第一線冒著風險幫助國人，政府對於防疫車隊的補貼，是體貼的做法，因為司機在最前線時，所受的負擔與壓力，政府應給予補貼與鼓勵，但這個美意，最後是誰踩著這些防疫英雄來發財，他質疑，這樣的補貼，有照顧到多少這些防疫車隊的司機，多少流入了業者口袋，是否公平。（編輯：黃國倫）1090421

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報