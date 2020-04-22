更多編輯台推薦新聞：
油價背後》沙烏地王儲傳與蒲亭電話吵架 氣到拿石油淹巿場
國際

油價背後》沙烏地王儲傳與蒲亭電話吵架 氣到拿石油淹巿場

武漢肺炎全球最新情報 4/22

武漢肺炎全球最新情報 4/22

早安世界》敦睦艦隊染疫2將領拔官 國防部長嚴德發自請處分
早報

早安世界》敦睦艦隊染疫2將領拔官 國防部長嚴德發自請處分

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

敦睦艦隊曾有發燒案例 嚴德發：陳道輝沒回報

最新更新：2020/04/22 12:35
國防部長嚴德發22日表示，敦睦艦隊支隊長陳道輝少將未回報全數發燒案例；海軍指出，艦指部僅收到一例。中央社記者施宗暉攝 109年4月22日
國防部長嚴德發22日表示，敦睦艦隊支隊長陳道輝少將未回報全數發燒案例；海軍指出，艦指部僅收到一例。中央社記者施宗暉攝 109年4月22日

（中央社記者游凱翔、王承中台北22日電）敦睦艦隊支隊長陳道輝少將今天稱「絕無隱瞞疫情」。由於艦上成員曾發燒，立委詢問，是否無論為一般感冒都要回報；國防部長嚴德發說，「對，他（陳道輝）沒回報」；海軍指出，艦指部僅收到一例。

海軍敦睦艦隊27名成員確診武漢肺炎，海軍防疫作為引起外界質疑。國防部長嚴德發、海軍副司令梅家樹中將等人，上午以「海軍109年磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

陳道輝接受電話備詢時一度哽咽，並表示：「我在此我用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情，因為如果我知道已經有人感染，我一定會遵照國防部的命令立刻返航。」

電話備詢結束後，由於敦睦艦隊的船艦上曾經有5名成員發燒後康復，民進黨籍立委羅致政詢問嚴德發，若艦隊上有人員發燒、疑似發燒都要通報，或可以保留不通報嗎？嚴德發回應，要求一定要通報，因為當時是防疫重點，5個發燒案例都要回報。

羅致政詢問，艦隊醫官可以判斷是感冒，但即便是感冒是否仍要回報；嚴德發回應：「對，他（陳道輝）沒回報」，但是否有隱匿等情事還要再調查。

羅致政也詢問，海軍敦睦艦隊的上級單位艦隊指揮部，是否有收到發燒通報。海軍副司令梅家樹中將表示，5個發燒案例，艦隊指揮部只收到一例，但相關的過程目前仍在調查中。梅家樹也坦言尚未完全掌握狀況，掌握後會讓讓立法院了解。

梅家樹在接受民進黨籍立委趙天麟質詢時也表示，根據記錄，陳道輝在回報各種不同症狀時有做取捨，沒有完全回報，而磐石艦上有5名成員發燒，但陳道輝僅回報艦隊指揮部一名，但這中間有無涉及是醫官的專業判斷，仍待釐清。

趙天麟詢問到底有無隱匿，如果陳道輝沒有隱匿，為什麼昨天國防部要懲處支隊長，趙天麟並批評陳道輝不是男子漢，因為在稍早的電話備詢時，沒有如實回答問題。嚴德發回應，回報機制是完全失靈的。（編輯：謝佳珍）1090422

延伸閱讀
敦睦艦隊風波 海軍坦承停靠帛琉有官員上船駐帛琉大使館完成武漢肺炎篩檢 結果均為陰性海軍專案報告 敦睦支隊長等人不接受視訊備詢[影]遭質疑自請處分為府設防火牆 嚴德發否認國防部：艦指部延遲通報肺炎症狀 醫官也未回溯追查
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報