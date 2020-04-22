敦睦艦隊曾有發燒案例 嚴德發：陳道輝沒回報

（中央社記者游凱翔、王承中台北22日電）敦睦艦隊支隊長陳道輝少將今天稱「絕無隱瞞疫情」。由於艦上成員曾發燒，立委詢問，是否無論為一般感冒都要回報；國防部長嚴德發說，「對，他（陳道輝）沒回報」；海軍指出，艦指部僅收到一例。

海軍敦睦艦隊27名成員確診武漢肺炎，海軍防疫作為引起外界質疑。國防部長嚴德發、海軍副司令梅家樹中將等人，上午以「海軍109年磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

陳道輝接受電話備詢時一度哽咽，並表示：「我在此我用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情，因為如果我知道已經有人感染，我一定會遵照國防部的命令立刻返航。」

電話備詢結束後，由於敦睦艦隊的船艦上曾經有5名成員發燒後康復，民進黨籍立委羅致政詢問嚴德發，若艦隊上有人員發燒、疑似發燒都要通報，或可以保留不通報嗎？嚴德發回應，要求一定要通報，因為當時是防疫重點，5個發燒案例都要回報。

羅致政詢問，艦隊醫官可以判斷是感冒，但即便是感冒是否仍要回報；嚴德發回應：「對，他（陳道輝）沒回報」，但是否有隱匿等情事還要再調查。

羅致政也詢問，海軍敦睦艦隊的上級單位艦隊指揮部，是否有收到發燒通報。海軍副司令梅家樹中將表示，5個發燒案例，艦隊指揮部只收到一例，但相關的過程目前仍在調查中。梅家樹也坦言尚未完全掌握狀況，掌握後會讓讓立法院了解。

梅家樹在接受民進黨籍立委趙天麟質詢時也表示，根據記錄，陳道輝在回報各種不同症狀時有做取捨，沒有完全回報，而磐石艦上有5名成員發燒，但陳道輝僅回報艦隊指揮部一名，但這中間有無涉及是醫官的專業判斷，仍待釐清。

趙天麟詢問到底有無隱匿，如果陳道輝沒有隱匿，為什麼昨天國防部要懲處支隊長，趙天麟並批評陳道輝不是男子漢，因為在稍早的電話備詢時，沒有如實回答問題。嚴德發回應，回報機制是完全失靈的。（編輯：謝佳珍）1090422