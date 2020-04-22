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敦睦艦隊染疫 國防部公布首波懲處名單
海軍敦睦艦隊防疫過程引發外界爭議，國防部21日晚間召開「海軍敦睦初步調查」記者會，國防部長嚴德發率與會軍方代表出席，向社會鞠躬致歉，並公布首波懲處名單。
敦睦艦隊染疫 國防部公布首波懲處名單
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敦睦艦隊染疫 國防部公布首波懲處名單6/14

否認隱匿 敦睦支隊長：穿軍服30年最痛苦時刻

最新更新：2020/04/22 12:32
海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝少將22日接受立委電話質詢，他哽咽表示，這是他穿上白軍服30年來最痛苦的時刻。圖為敦睦艦隊磐石艦。（中央社檔案照片）
海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝少將22日接受立委電話質詢，他哽咽表示，這是他穿上白軍服30年來最痛苦的時刻。圖為敦睦艦隊磐石艦。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔、王承中台北22日電）海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝少將今天接受立委電話質詢表示，「我在此用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情」，他也哽咽表示，這是他穿上白軍服30年來最痛苦的時刻，他愛海軍跟國軍。

中央疫情指揮中心昨天公布，海軍敦睦艦隊27名成員確診武漢肺炎，海軍防疫作為引起外界質疑。國防部長嚴德發、海軍副司令梅家樹中將等人，今天上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「海軍109年磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」，並備質詢。

海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、磐石艦長藍啟龍上校、磐石艦上的中尉醫官等3人，原本預計以視訊方式接受備詢，最後因民進黨籍立委反對，加上海軍指出陳道輝等人無意願接受視訊備詢，最後取消。

質詢到一段落時，召委呂玉玲表示，陳道輝願意以電話方式接受備詢。

陳道輝在電話中表示，首先，他要對全體國人，還有造成社會如此重大不安，表達個人最深切歉意；另外，他也要對支隊全體744名官士兵學生，還有他們的家屬鞠躬道歉。

不過，陳道輝強調，「我在此我用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情，因為如果我知道已經有人感染，一定會遵照國防部的命令立刻返航」。

陳道輝也指出：「身為軍人，我寧可死在海上、船上，也不可能讓病毒危害本來就應該保護的國人，和所有最親愛的家人。」

呂玉玲也詢問，是否有5名人員發燒但沒有回報。陳道輝回應，當時由艦上醫療小組成員向他說明，經專業診斷回報為一般感冒，細心治療後都逐漸好轉，因此支隊按照原計劃繼續執行任務。

陳道輝也說，他也想讓立法委員了解，所有海軍艦艇執行任務時，都是由專業醫官針對一般感冒、發燒進行治療，「如果任何一人，因為感冒發燒就返航，我們將如何捍衛海疆？以及如何在船上這麼長時間執行任務？保衛國人？」

呂玉玲詢問，最後靠泊左營軍港後，誰決定解散（人員可以下船），陳道輝回應，「我沒有這個權限」；呂玉玲再問，誰決定可以解散，陳道輝回應，「我奉命執行」；呂玉玲進一步提問，解散前有無向國防部、疫情中心報告，陳道輝哽咽表示，「這點我不能夠說明，但我是按照命令執行，這也是我穿上白軍服30年來最痛苦的時刻，我已經有5天沒辦法睡覺，我愛海軍、我愛國軍」。

此時在立法院外交及國防委員會議場的海軍副司令梅家樹中將，因發覺陳道輝已出現情緒不穩定的狀況，立刻請幕僚在電話中安撫；呂玉玲也感謝陳道輝接受電話備詢後結束。

海軍敦睦艦隊27名成員確診武漢肺炎，國防部昨晚召開臨時記者會，除國防部長嚴德發表示，已向總統蔡英文自請處分外，海軍司令劉志斌上將也自請處分、敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱中將等兩人調離現職。（編輯：林孟汝）1090422

海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝22日以電話方式向立法院外交及國防委員會表示，他用生命保證，絕對沒有隱瞞任何疫情。（圖取自國會頻道YouTube頻道網頁）
海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝22日以電話方式向立法院外交及國防委員會表示，他用生命保證，絕對沒有隱瞞任何疫情。（圖取自國會頻道YouTube頻道網頁）
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