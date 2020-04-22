海軍專案報告 敦睦支隊長等人不接受視訊備詢[影]

立法院外交及國防委員會22日原擬以視訊方式，對海軍敦睦艦隊支隊長、磐石艦長、醫官進行質詢，敦睦艦隊支隊長改由電話連線報告。（圖取自國會頻道YouTube頻道網頁）

（中央社記者王承中、游凱翔台北22日電）立法院外交及國防委員會今天原擬以視訊方式，對海軍敦睦艦隊支隊長、磐石艦長、醫官進行質詢，不過，海軍參謀長敖以智表示，昨天聯絡結果，支隊長等人不願接受視訊詢問。

海軍敦睦艦隊目前有27名成員確診武漢肺炎，立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長嚴德發列席進行「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告，並備質詢。

委員會原擬以視訊方式，對海軍敦睦艦隊支隊長、磐石艦長、醫官進行質詢；國民黨籍召委呂玉玲在列席部會專案報告結束後，宣布進行視訊報告，並詢問國防部由何人進行視訊報告。

列席的海軍參謀長敖以智表示，已在稍早、上午9時57分聯絡支隊長，但支隊長沒有明顯表達是否要接電話或接受視訊；昨天照正常規定聯絡詢問，支隊長表示沒有意願接受視訊。而昨天聯絡的結果，其他人都不願意接受電話或視訊詢問。

呂玉玲表示，相信國軍都是非常服從長官的命令，今天很遺憾，給他們機會說明真相，保障權益，但是他們錯失機會，未來國防部如何定調，他們自求多福。隨後，呂玉玲宣布開始進行詢答。（編輯：謝佳珍）1090422