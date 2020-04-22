立院委員會擬視訊磐石艦醫官 綠委憂獵巫效應反對[影]

影片來源：國會頻道

（中央社記者游凱翔、王承中台北22日電）立法院今天要求國防部針對敦睦艦隊染疫進行專案報告，其中增加要求磐石艦中尉醫官視訊備詢的程序，引起朝野立委僵持不下；多名綠委批評這是找小官麻煩、並擔憂獵巫，質詢對象應是將官高層。

中央流行疫情指揮中心昨天公布，海軍敦睦艦隊27名成員確診武漢肺炎，海軍防疫作為引起外界質疑。國防部長嚴德發、海軍副司令梅家樹中將等人，上午以「海軍109年磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

專案報告前，國民黨籍召集委員呂玉玲要求敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、磐石艦艦長藍啟龍上校、以及艦上醫官視訊備詢，呂玉玲表示，採「先視訊、再提問」，並沒有加入正式備詢時間，但因為出席的立委眾多，先排定提問順序後，以1名立委、1個問題進行提問。

但因為醫官階級僅中尉，民進黨籍多名立委擔憂可能造成中尉醫官身心問題，以及如果中尉醫官的外貌被大眾所知，可能發生獵巫、肉搜，後果不堪設想。

民進黨籍立委趙天麟在程序發言時間批評，不應為了媒體效益增加視訊這個程序，而且不應該找中尉醫官的麻煩，好好的究責國防部長才是重點，呂玉玲不應作秀；呂玉玲則回擊「你才作秀」。

民進黨立委羅致政表示，若今天的程序，有在事前會議通知載明那他沒話說，但此舉已違反過去慣例，也反對立法院「公審」醫官，更反對全民公審，若不保護中尉醫官的身分，導致全民肉搜中尉醫官及家人，最後導致醫官身心狀態受不了發生憾事，誰要負責。

民進黨籍立委何志偉也指出，「要罵就罵國防部長，我反對公審小醫官」；民進黨籍立委王定宇舉例，市議會不曾把工友叫到議會來備詢，記憶裡也不曾有過5職等官員來備詢。

呂玉玲表示，提出視訊需求就是在保護中尉醫官，目的是讓中尉醫官還原過程；國民黨立法院黨團總召林為洲指出，事前已與中央流行疫情指揮中心確認，並遵照指引，指揮中心也希望視訊的時間不要過長，都曾事先與國防部溝通過。

呂玉玲最後裁示，暫停程序發言，協商後續程序該怎麼進行。（編輯：郭無患）1090422