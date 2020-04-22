遭質疑自請處分為府設防火牆 嚴德發否認

（中央社記者王承中、游凱翔台北22日電）海軍敦睦艦隊染疫，國防部長嚴德發自請處分，國民黨立委批評國防部幫總統府設好防火牆。嚴德發今天否認，並表示，敦睦艦隊磐石軍艦染疫後，國防部跟海軍必須完成調查跟應處，這是國防部及海軍本身的事。

海軍敦睦艦隊目前有27名成員確診武漢肺炎，國防部長嚴德發昨晚公布首波懲處名單及初步調查結果，並表示已向總統蔡英文自請處分。但朝野立委不滿，有國民黨立委批評國防部已幫總統府設好防火牆。

嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會進行「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告，會前受訪表示，沒有。敦睦艦隊磐石軍艦的官兵學生染疫後，國防部跟海軍必須要完成整個調查跟應處，這是國防部及海軍本身的事情，當然也會跟總統府報告，而總統府也有給予指導。

他表示，目前防疫是由衛福部主導，染疫狀況必須就教專家意見，對調查及防疫都有幫助。

對於敦睦艦隊是否有機密任務或是與他國友軍接觸，嚴德發指出，並未跟他國友軍接觸。

嚴德發表示，敦睦遠航屬於軍事訓練，除敦睦邦誼、學生教育課程跟實務接軌外，軍事訓練就是在區域海域做護航訓練，跟海上戰略補給線的戰場經營，此類操演都會在敦睦遠航訓練中實施，跟台澎防衛戰備任務有關，細節部分，外界解讀不同，他不方便報告，但國防部都有做。（編輯：謝佳珍）1090422