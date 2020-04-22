敦睦艦隊染疫 蔡總統致歉：絕不護短【談話全文】

（中央社記者陳韻聿台北22日電）海軍敦睦艦隊共27名成員確診武漢肺炎。總統蔡英文今天說，她是三軍統帥，「國軍的事就是我的事」，國軍在防疫工作上做了很多事，但這次有如此多違失，她要致上歉意。

蔡總統上午11時發表敞廳談話，向外界說明近日疫情情勢。她說，海軍敦睦艦隊的感染事件引起社會高度關注，國防部昨晚也就初步調查進度和處置做說明。她是三軍統帥，國軍的事就是她的事，國軍在防疫工作上做了很多事，但這次有如此多違失，她要致上歉意。

蔡總統說，做總統就要把防疫做好，讓國人安心，穩定軍心，保家衛國，這次要求最短時間內改正錯誤，補上防疫漏洞，絕不護短。

根據國防部昨晚公布的初步調查結果，海軍有四項缺失，包括「疫情通報未落實」、「聯合檢查小組未落實實質檢疫」、「任務期間的官士兵防疫管理不夠確實」、「任務前的防疫措施規劃不足」。（編輯：謝佳珍）1090422

影片來源：presidentialoffice

以下為蔡總統談話全文：

海軍敦睦艦隊官兵的感染事件，引起了社會高度關注，國防部也在昨天就初步的調查進度和處置向國人說明，部長也向我自請處分。

我是三軍統帥，國軍的事，就是我的事，就是我的責任。國軍平常捍衛國家很用心，在支援防疫工作上也做了很多事，但海軍這趟任務在防疫上出現這麼大的違失，讓國人因此承擔疫情風險，我要致上我的歉意。

做總統的責任，就是把防疫做好，讓疫調可以做完整，讓國人安心；穩定軍心，維持戰力，讓國軍把保家衛國的工作做好，也是我的責任。

這次的違失，我已經要求國防部不僅要在最短時間內釐清真相、改正錯誤，這次違失造成的防疫漏洞，也要快速補上，讓國人可以安心。

現在國內外疫情緊急，海軍在防疫上出了疏漏，我已經要求以誠實作為最高原則，國防部昨天也檢討四大缺失，這只是初步，完整調查清楚後，我絕對不會護短。

防疫線上，我們沒有一點僥倖，一刻都不容疏忽，國家安全的確保也是一樣。面對中國在疫情期間的軍事行動，國軍堅守崗位，隨時應變。我要求國軍，就是保衛國家、保衛人民一刻都不能鬆懈，尤其台海當前情勢，對岸的軍事動作頻繁，所有疫情期間，必須要的戰備演訓還是要進行，保持正常戰力跟戰備。

國軍擔任第一線守護國家的大任，國人高度期待，我要求國軍堅守崗位，也請國人繼續給予國軍支持與鼓勵，並且讓國防部有時間檢討處置。國家安全和防疫工作都是重中之重，政府團隊繼續努力，也要謝謝全民的合作，我們一起加油。