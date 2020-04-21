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敦睦艦隊染疫 蔡總統：勇敢面對才是國軍本色
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敦睦艦隊染疫 國防部公布首波懲處名單
海軍敦睦艦隊防疫過程引發外界爭議，國防部21日晚間召開「海軍敦睦初步調查」記者會，國防部長嚴德發率與會軍方代表出席，向社會鞠躬致歉，並公布首波懲處名單。
敦睦艦隊染疫 國防部公布首波懲處名單
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敦睦艦隊染疫 國防部公布首波懲處名單1/5

敦睦艦隊染疫2海軍將領拔官 嚴德發：已自請處分包括請辭

最新更新：2020/04/21 22:04
海軍敦睦艦隊防疫過程引發外界爭議，國防部21日晚間臨時召開「海軍敦睦初步調查」記者會，國防部長嚴德發（左1）率與會軍方代表出席，開場先深深一鞠躬向社會致歉。中央社記者王騰毅攝　109年4月21日
海軍敦睦艦隊防疫過程引發外界爭議，國防部21日晚間臨時召開「海軍敦睦初步調查」記者會，國防部長嚴德發（左1）率與會軍方代表出席，開場先深深一鞠躬向社會致歉。中央社記者王騰毅攝　109年4月21日

（中央社記者游凱翔、陳韻聿台北21日電）海軍敦睦艦隊成員確診武漢肺炎，國防部長嚴德發今天晚上表示，已向總統蔡英文自請處分，而處分是蔡總統權責，他接受所有處分，包括請辭，該他負的政治責任，絕對都會負責。

海軍敦睦艦隊27名成員確診武漢肺炎，國防部晚間召開臨時記者會，嚴德發表示，他已向總統蔡英文自請處分，而處分是蔡總統權責，「我接受所有處分，包括請辭，我不會規避、坦然面對、誠實以對，該我負的政治責任，絕對都會負責」。

另外，海軍司令劉志斌上將自請處分、敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱中將等兩人調離現職。至於劉志斌的處分，嚴德發表示，這是蔡總統的權責。

嚴德發說，其他涉及相關人員，在隔離期滿，後續完成調查後，事證到哪裡、檢討到哪裡、懲處到哪裡。

嚴德發表示，這次敦睦遠航染疫事件初步的調查報告之前，首先要針對敦睦事件造成社會不安，以及部隊染疫官士兵、家屬的困擾，在此向他們、全體國人深致歉意，並一鞠躬致歉。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會宣布，敦睦艦隊成員又有3人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），也都是磐石艦的實習生和軍人；累計共27名敦睦艦隊成員確診。（編輯：蘇龍麒）1090421

國防部21日晚間臨時召開「海軍敦睦支隊初步調查結果」記者會，公布初步調查報告內容，國防部長嚴德發（前）並指出，他已向總統蔡英文自請處分。中央社記者王騰毅攝　109年4月21日
國防部21日晚間臨時召開「海軍敦睦支隊初步調查結果」記者會，公布初步調查報告內容，國防部長嚴德發（前）並指出，他已向總統蔡英文自請處分。中央社記者王騰毅攝　109年4月21日
敦睦艦隊群聚案持續擴大，目前累計27人確診武漢肺炎。（中央社製圖）
敦睦艦隊群聚案持續擴大，目前累計27人確診武漢肺炎。（中央社製圖）
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