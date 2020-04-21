疫情集中磐石艦 感染源仍撲朔迷離

（中央社記者陳偉婷台北21日電）敦睦艦隊爆發武漢肺炎群聚，但目前僅磐石艦傳疫情。專家張上淳今天說，應是有人在某種場合將病毒帶上磐石艦，但感染源是否來自帛琉，有待更多資料綜合判斷。

中央流行疫情指揮中心為了釐清敦睦艦隊感染規模，首波針對5名在艦上曾有輕微發燒者抽血驗抗體，結果3人有抗體，意即曾遭感染且PCR檢測已驗不出病毒。

疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳20日在記者會上報告，5名抽血驗抗體者，出現發燒的時間落在3月6日至4月1日間，其中最早發燒及最晚發燒者都沒驗到抗體；有抗體者的發燒日分別為3月21日、23日和26日。

張上淳當時說，從抗體檢驗結果來看，無法得知何時出現抗體，只是搭配症狀出現日，以此當作發病日。研判不是在上船前就感染，而是在艦上發病，且現在PCR已經驗不到病毒。

媒體在會後聯訪時提及，敦睦艦隊3艘艦艇都有人員下船，但目前確診個案都在磐石艦。

張上淳說，可以理解為，有人把病毒帶到軍艦上，因此只有這艘軍艦會傳，另2艘沒有把病毒帶上去就不會傳。也不是說有下船的每個人都會被感染。可能剛好磐石艦上有人在某種場合把病毒帶上去。

媒體再追問，是否感染源從帛琉來的機會高；張上淳說，還需要更多資料才能研判。5名驗抗體者中，最先有症狀是在3月6日，若這人抗體陽性，大概就可以說跟帛琉無關，因為那時候還沒停帛琉；但此人抗體是陰性，也因此不能完全排除。

張上淳說，需要其他資料研判才能釐清感染源，如看其他沒發燒但有症狀者的檢查結果。目前會優先針對磐石艦成員進行血清抗體檢查，但因人數眾多，可能需要一些時間。

張上淳也在下午疫情記者會再度澄清，沒有說3名抗體陽性者是在哪裡被感染，感染源還需更多資料綜合研判。

此外，今天新增的確診病例中，有1人在3月23日就出現流鼻水、發燒等症狀，是否可判斷為當時已受感染；張上淳說，不能百分百說當時就是新型冠狀病毒引起的症狀，有可能一開始是普通感冒又感染新型冠狀病毒。

但張上淳說，若將3月23日視為發病日，至今也快1個月，在目前確診病人也確實發現有些人採檢還在時陰時陽，但同樣不能百分百確定。（編輯：張雅淨）1090421