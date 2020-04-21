敦睦艦隊染疫 國防部：有通報未落實等4大缺失

海軍敦睦艦隊多名成員確診武漢肺炎，國防部21日晚間臨時召開記者會說明初步調查報告，針對事件造成社會紛擾不安，國防部長嚴德發（圖）也公開向國人致歉。中央社記者王騰毅攝 109年4月21日

（中央社記者游凱翔、陳韻聿台北21日電）海軍敦睦艦隊目前有27名成員確診武漢肺炎，國防部長嚴德發今天晚上公布首波懲處名單及初步調查結果，提出疫情通報未落實、回台後未實質檢疫、任務前防疫規劃不足等4大缺失。

嚴德發在國防部臨時記者會上宣布，海軍司令劉志斌上將自請處分，敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱中將等兩人調離現職；其他人員在隔離期滿、後續完成調查後，事證到哪裡，就會檢討到哪裡並懲處。

嚴德發指出，經國防部初步調查，海軍有四大缺失，包括疫情通報未落實、回台後的聯合檢查小組未落實實質檢疫、任務期間的官士兵防疫管理不夠確實、任務前海軍防疫措施規劃不足。

嚴德發表示，按防疫計畫，敦睦艦隊航行期間，艦艇醫官每天都必須向支隊長匯報官兵就醫狀況，支隊長必須向艦隊指揮部回報。經調查，3月6、21、23和26日，以及4月1日，共有5起官兵發燒案例，但支隊長並未按照規定通報發燒情形，確實有通報不實疏失。

嚴德發指出，艦隊在4月9日返抵左營軍港，14日上午聯檢小組至各艦實施檢疫。入境檢疫完成後，人員開始休假；依照相關規定，檢查項目除了全艦人員體溫量測、隊員入境健康聲明書、健康狀況紀錄表等，還包括航行期間隊員就醫紀錄。

不過，嚴德發說，聯合檢查人員並未確實檢視相關人員航行期間的就醫紀錄，因此未發現確實有人員出現發燒、呼吸道感染、嗅覺異常等症狀。

嚴德發說，抵帛琉前，雖然該國零確診，艦隊仍取消民眾登艦參訪等活動，且除了因考量國際禮儀，在拜會等場合不戴口罩外，皆律定官兵全程配戴口罩。

不過，嚴德發表示，無論在艦或訪問帛琉期間，確實有部分官兵未依規定全程配戴口罩及保持安全距離，艦隊顯然未落實相關防疫管理。

嚴德發表示，艦指部為因應武漢肺炎，訂有防範措施，但只有境內防範，並未針對遠航任務作規劃及訂定相關標準作業程序，因此艦隊返抵左營的入境條件和規範不夠明確，任務前海軍防疫措施規劃顯有不足。

嚴德發表示，經國防部初步調查確認，海軍在任務執行前、執行期間，以及休假前的聯檢工作方面，未落實防疫風險管理，引發社會指責，嚴重影響國軍形象。

除了再次向國人表達深摯歉意，嚴德發強調，今天只是初步調查報告，不是調查結束。（編輯：張良知）1090421