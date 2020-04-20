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武漢肺炎疫情10/100

趙天麟：軍醫局統計磐石艦70人看診71次 5人曾發燒

最新更新：2020/04/20 13:08
民進黨籍立委趙天麟（圖）20日披露，磐石艦共377名成員，其中70人看診71次、5人曾發燒。（中央社檔案照片）
民進黨籍立委趙天麟（圖）20日披露，磐石艦共377名成員，其中70人看診71次、5人曾發燒。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔、王揚宇台北20日電）敦睦艦隊24人確診武漢肺炎，民進黨籍立委趙天麟今天披露，磐石艦共377名成員，其中70人看診71次、5人曾發燒；國防部副部長張哲平說，5人已康復，後續醫師判斷是此案調查重點。

調查局、國防部、國家通訊傳播委員會、國家發展委員會、交通部、國安局、法務部、司法院、行政院資通安全處等單位，上午就「國安等級資安站-調查局第四軍的定位與功能」至立法院司法及法制委員會業務報告，並備質詢。

敦睦艦隊染疫，國防部昨天表示已組成專案小組，民進黨籍立委趙天麟質疑此小組「是為究責還是為了止血」，因為總督察長室不清楚自己在小組內的職掌，政戰局則是告訴他來做新聞應處，只有法律事務司知道自己任務，因此合理懷疑「能期待這小組有什麼作為」。

趙天麟也表示，海軍有無隱匿他不敢說，但一定有輕忽責任。趙天麟舉例，軍醫局稍早向他表示，磐石艦上共377名軍士官兵，其中70人看診71次，其中有5人曾發燒，這樣的比例已經很高，返台下船前還有國軍醫院醫師組成的聯測小組上船看資料，「看完資料不會覺得很驚悚嗎，還放出來外面，現在搞得全國雞飛狗跳」。

張哲平證實，航行過程中共有5人發燒，這些人經過艦艇上的醫師診斷後症狀已消失，但後續了解醫師的判斷也是此案的調查重點；張哲平強調，未來會依據指揮中心的調查結果究責相關人士，「該負什麼責任就負什麼責任」。

趙天麟事後接受中央社訪問表示，航行期間暈船在所難免，但當時武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情正在各國大流行，對於這些病徵出現，讓他感覺「海軍太輕忽了」。

國民黨籍立委李貴敏表示，此次軍艦疫情令人遺憾，也呼籲軍方高層勿將責任歸咎基層，「先以防疫為重，不要談究責」，並要求軍方還原官兵確診後的因應作為。

張哲平表示，17日疫情發生時，按中央疫情指揮中心指導，國防部電話通知700多名官兵準備進入集中檢疫所，國防部在18日出車輛載運官兵，並戴口罩、量體溫，最晚一批的隔離人員在晚間11時20分抵達指揮中心配置的各處指揮所，並開始進行疫情調查、篩檢，並檢討所有可能接觸的地方。

張哲平指出，目前船艦已停泊左營碼頭，昨天已完成碼頭區域的消毒，目前則由化學兵群執行軍艦各部位消毒，也已調查官兵在營區內的足跡，但最精準的疫情調查，仍由中央疫情指揮中心進行調查。

民進黨立委劉世芳關切軍方何時會完成初步調查報告。張哲平回應，目前根據外界關切的資訊，以及指揮中心的規範，條列需要檢查的項目，會把這些項目給中央疫情指揮中心進行釐清。

劉世芳認為，許多人認為敦睦艦隊自帛琉離開後就算隔離，因此隔離超過14天；若中央流行疫情指揮中心認定是境內感染，那艦隊靠泊左營軍港後，便沒有遵守14天隔離的規定，僅只有6天的隔離，外界對此都有諸多質疑。（編輯：黃國倫）1090420

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