嚴德發證實 敦睦艦隊返台再出港監控遼寧號

國防部21日晚間臨時召開「海軍敦睦支隊初步調查結果」記者會，公布初步調查報告內容，國防部長嚴德發（前）並指出，他已向總統蔡英文自請處分。中央社記者王騰毅攝 109年4月21日

（中央社記者游凱翔、陳韻聿台北21日電）國防部長嚴德發今天證實，海軍敦睦艦隊岳飛艦、康定艦9日返抵左營軍港後，於12日、13日再度出行監控共軍航空母艦遼寧號，至於敦睦期間是否有秘密任務，因涉機密不說明。

海軍敦睦艦隊27名成員確診武漢肺炎，海軍防疫措施引起各界質疑，國防部晚間舉行臨時記者會，並由嚴德發主持。

記者會一開始，針對敦睦疫情所造成的社會紛擾，嚴德發率國防部軍政副部長張哲平上將、國防部總督察長黃國明中將、政治作戰局長簡士偉中將、國防部法律事務司長沈世偉少將、國防部發言人史順文少將，一鞠躬致歉。

由於海軍日前表示，敦睦艦隊中的兩艘戰艦（1202康定艦、1106岳飛艦）9日返回左營基地後，12日至13日又出港執行任務。出港執行任務的時間，與共軍遼寧號南下台灣東部海域的時間不謀而合，引起外界推測。

嚴德發在記者會上證實，遼寧號當時從台灣東部外海經過巴士海峽，並航向西南方，當下參謀總部指示必須應對，因此派遣敦睦艦隊的作戰艦在防空識別區（ADIZ）監控，並執行守護海疆、國防的任務，讓艦上的學生將學校學習的理論、實務進行接軌。

媒體也詢問，民進黨立委王定宇提到，敦睦航程中有額外的「機密任務」。嚴德發僅表示，敦睦的航程、距離等涉及機敏，不便對外說明。（編輯：蘇龍麒）1090421