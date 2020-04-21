敦睦艦隊染疫 蔡總統：勇敢面對才是國軍本色

總統蔡英文21日表示，磐石艦爆發疫情，該坦承的絕不隱匿，該負責的絕不逃避。勇敢面對，才是國軍本色。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天表示，磐石艦爆發疫情，該坦承的絕不隱匿，該負責的絕不逃避，調查和檢討，只是一個開端，「嚴部長更重要的任務，是徹底改變導致這次缺失的根本問題」。她請政務委員羅秉成督導這起案件的進度。

蔡總統說，該坦承的絕不隱匿，該負責的絕不逃避。勇敢面對，才是國軍本色。

國防部長嚴德發今晚公布海軍敦睦支隊初步調查結果有4大缺失，並向蔡總統自請處分。

蔡總統晚間在臉書發文表示，針對磐石艦爆發疫情，嚴德發今天已向她自請處分。

總統告訴嚴德發，目前最重要是確保整體國軍防疫與疫調工作，用最高標準盡速進行；而在當前台海情勢下，國軍絕不能因為本案，影響國軍日常的戰力整備和國家安全的維護任務。

總統要求嚴德發，國防部應坦誠面對問題，現階段國軍更應該積極強化防疫作為。在初步的調查中，國防部已整理出四大缺失，嚴德發也將主責的將領調離現職。本案應持續調查，釐清問題癥結，並將調查的階段結果隨時向社會說明，待完整調查後進行相關人員的懲處。

總統也請行政院負責相關業務的行政院政務委員羅秉成，繼續督導進度。

總統強調，該坦承的絕不隱匿，該負責的絕不逃避。勇敢面對，才是國軍本色。調查和檢討，只是一個開端，「嚴部長更重要的任務，是徹底改變導致這次缺失的根本問題」。

總統表示，面對疫情擴散的風險，她要求這起案件所有相關人員，務必配合疫情指揮中心的疫調及國防部專案小組的調查，不得有所隱瞞。對於接受疫調的相關人員，也請社會給予當事人空間，尊重他們的隱私。（編輯：蘇龍麒）1090421