國防部：艦指部延遲通報肺炎症狀 醫官也未回溯追查

（中央社記者游凱翔台北22日電）國防部今天將針對敦睦艦隊風波赴立法院專案報告，報告內容指出，疾管署4月3日新增武漢肺炎可能出現「嗅味覺異常」症狀，國防部7日轉發艦指部，艦指部9日才通知艦隊，而醫官9日得知後也未回溯追蹤。

海軍敦睦艦隊共27名成員確診武漢肺炎，針對造成社會恐慌，國防部昨天晚間召開臨時記者會，部長嚴德發率一級主管鞠躬致歉；嚴德發今天上午將赴立法院外交及國防委員會實施專案報告，並備質詢。

由國防部撰寫的「海軍109年磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告書昨天晚上約11時40分送抵立法院，根據報告內容，共有4項缺失，包括「防疫通報機制未落實」、「未即時傳遞防疫動態資訊」、「聯合疫調欠嚴謹」、「事前防疫措施規劃不足」。

「防疫通報機制未落實」部分，國防部指出，衛福部疾管署4月3日發布新冠肺炎通報，新增 「嗅味覺異常」等項目，國防部7日轉發防疫管控指導給艦指部，包含「乾咳、腹瀉、嗅味覺異常」可能是為新冠病毒的癥候等內容，艦指部4月9日才以包裹式軍網電郵傳送支隊。

另外，航行途中，因隨艦醫官未接獲衛福部4月3日所發布的最新疫情資訊，導致未察覺喪失味、嗅覺為新冠肺炎的臨床癥候；4月9日獲得新增肺炎通報定義後，也未能回溯追蹤曾喪失嗅、味覺症狀人員。

「聯合疫調欠嚴謹」部分，國防部表示，檢疫過程雖參照疾管署現行作為擬訂，但未將掌握的最新關鍵病癥疫情資訊（嗅味覺異常）列入個人填寫的「入境健康聲明」勾選項目，疫調作業程序待加強。

「事前防疫措施規劃不足」部分，艦指部為因應新冠肺炎及流感防疫，雖訂有單位及個人防範措施，但均僅是針對境內防範措施，而未針對執行遠航任務期間，於行前訂立應遵行的防疫措施與相關標準作業程序，致敦睦艦隊即將返抵左營港前，所適用的檢疫程序、入境條件仍不明確。

至於未來如何改善這些缺失，國防部也指出，考量艦艇特性，於防疫期間藉分艙、分隊、分流、分時等方式，將各部門、各隊人員打破原建制，平均分配至各住艙，避免感染影響艦艇應有戰力。

另外，官廳、士官長廳、上士廳及大飯廳等用餐地點， 座位採梅花座間隔方式規劃，並標註座位點，確保用餐安全距離。

此外，疫情資訊應即時傳遞至支隊，使各艦醫療人員儘早掌握最新疫病訊息，做出正確診斷，使官兵獲得良好照護，爾後重大疫病資訊，納入作戰系統通報機制，避免類案再生。

國防部也說，醫官在接獲新興傳染病相關徵候與通報重要資訊時，應納入醫療診斷或防疫常態作業，並回溯就診紀錄有無類案，以有效防範傳染疾病爆發，肇生群聚感染，確保全艦人員安全。（編輯：陳政一）1090422