國防部：敦睦官兵發燒通報僅到支隊長 未再上報

海軍敦睦艦隊累計已有27人確診武漢肺炎，國軍防疫過程引發外界爭議，國防部21日晚間臨時召開記者會，由國防部長嚴德發（左）率軍方高層代表向國人說明初步調查結果。中央社記者王騰毅攝 109年4月21日

（中央社記者游凱翔台北21日電）海軍敦睦艦隊成員確診引起風波，艦指部指揮官高嘉濱中將、敦睦支隊長陳道輝少將調離現職；國防部官員今天表示，當艦上官兵出現發燒等症狀時，疫情通報僅到支隊長，並未再上報。

由於可能涉及隱匿疫情，是否有可能違反「傳染病防治法」移送法辦，國防部官員指出，就目前所得證據而言，尚未到達法辦程度，加上因為人員仍在隔離中，尚無法了解事件的全貌，會持續調查。

海軍敦睦艦隊27名成員確診武漢肺炎，海軍防疫措施引起各界質疑，國防部晚間舉行臨時記者會，並由國防部長嚴德發主持。

記者會一開始，嚴德發表示，這次敦睦遠航染疫事件初步的調查報告之前，首先要針對敦睦事件造成社會不安，以及部隊染疫官士兵、家屬的困擾，在此向他們、全體國人深致歉意。嚴德發率國防部軍政副部長張哲平上將、國防部總督察長黃國明中將、政治作戰局長簡士偉中將、國防部法律事務司長沈世偉少將、國防部發言人史順文少將，一鞠躬致歉。

嚴德發指出，經國防部初步調查，海軍有四項缺失，包括「疫情通報未落實」、「回台後的聯合檢查小組未落實實質檢疫」、「任務期間的官士兵防疫管理不夠確實」、「任務前的防疫措施規劃不足」。

疫情通報未落實部分，依防疫計畫，敦睦艦隊航行期間，艦艇上的醫官每天都要向支隊長匯報官兵就醫狀況，支隊長也必須向岸上的艦隊指揮部回報，經過調查，3月6日、21日、23日和26日，以及4月1日，共有5起官兵發燒案例，但支隊長並未按照規定通報發燒情形，確實有通報不實疏失。

聯檢小組未落實實質檢疫部分，嚴德發表示，艦隊在4月9日返抵左營軍港，14日上午聯檢小組至各艦實施檢疫。入境檢疫完成後，人員開始休假；依照相關規定，檢查項目除了全艦人員體溫量測、隊員入境健康聲明書、健康狀況紀錄表等，還包括航行期間隊員就醫紀錄。

不過，嚴德發指出，聯合檢查人員「未確實檢視相關人員航行期間的就醫紀錄」，因此未發現確實有人員出現發燒、呼吸道感染、嗅覺異常等症狀。

國防部官員事後受訪表示，初步了解，當磐石艦上的官兵出現發燒等武漢肺炎病徵的時候，由醫官實施檢查回報後，回報的進度僅止於支隊長陳道輝少將，陳道輝並未繼續向上回報。（編輯：蘇龍麒）1090421