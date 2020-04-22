響應世界地球日 立法院前後三任院長一同植樹

（中央社記者蘇木春台中22日電）今天是世界地球日，立法院民主議政園區舉辦植樹活動，立法院長游錫堃與前院長蘇嘉全、王金平都到場，一同在民主草坪種下苗木，除宣傳環保理念，也象徵台灣民主的傳承與茁壯。

立法院民主議政園區位於台中市霧峰區，原為台灣省議會據點，紀錄台灣民主發展歷史軌跡，立法院近年推動園區活化，陸續完成議蘆會館委託經營、民主草坪建置、籌建議事堂民主劇場等，成為民眾運動休閒及學校戶外教學場所。

立法院今天在園區內民主草坪舉辦植樹活動，游錫堃與副院長蔡其昌及前院長蘇嘉全、王金平等人都出席，一同種下台灣原生種苗木，草坪未來也在農委會林務局協助下，規劃沿著草坪步道及周邊區域，種植約372株台灣原生種植物。

游錫堃致詞時表示，民主議政園區紀錄台灣民主發展的歷史軌跡，是台灣追求民主過程中的重要場域，所有一景一物都是歷史記憶的一部分，感謝前任院長規劃與活化下，讓園區保存良好，在世界地球日的今天一同種下樹木，也呼籲大家一同保護環境，讓地球永續發展。

蘇嘉全指出，民主議政園區在台灣省議會時代，由歷任議長的規劃下，形成省議員植樹的傳統，園區昔日所種植的樹苗，今日已是大樹成蔭、一片欣欣向榮，希望透過植樹為自然生態永續發展盡一份力，更象徵台灣民主的傳承與茁壯。

王金平說，台灣省議會曾經是台灣的政治中心，經過改制省諮議會、精省與歷史變遷，現在成為民主議政園區，設有議政博物館收藏台灣民主資料，民主草皮透過整理後，未來對於立法院中南部服務中心有很好的影響，希望民主精神也能跟著一起傳承下去。

立法院中南部服務中心表示，民主草坪的改造與開放全民使用，不僅傳承台灣追求民主的歷史現場，也代表對全民開放的民主意義。希望藉由植樹活動，傳遞政府重視環境保護的施政理念，帶動全民將植樹護樹及環境永續的觀念融入日常生活中。（編輯：謝雅竹）1090422

響應世界地球日，立法院長游錫堃（左4）、副院長蔡其昌（左2）與前立法院長蘇嘉全（右2）、王金平（左3），22日前往立法院民主議政園區參與植樹活動，一同在民主草坪種下苗木，象徵台灣民主的傳承與茁壯。中央社記者蘇木春攝 109年4月22日