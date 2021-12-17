游錫堃贈戴扈傑榮譽獎章 期待台法關係更上一層樓

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（中央社記者范正祥台北17日電）立法院長游錫堃今天代表立法院，頒發國會外交榮譽獎章給法國國民議會前議長、現任國民議會友台小組主席戴扈傑（François de Rugy），這也是立法院史上首度頒發國會外交榮譽獎章給法國國會議員。

游錫堃今天在立法院接見戴扈傑一行並舉行頒贈國會外交榮譽獎章儀式。游錫堃致詞時首先代表立法院誠摯歡迎戴扈傑率團訪台，他指出，這是3個月來，法國國會議員第二度組團來台，在全球疫情中遠道而來，令人倍感溫暖。

游錫堃表示，在中國對台灣的文攻武嚇不斷情況下，法國國會參議院及國民議會仍然陸續通過友台決議案，尤其是11月29日，法國國民議會首次以壓倒性票數通過「台灣參與國際組織工作與多邊合作論壇」決議案，支持台灣參與國際組織，這對與法國同為自由民主國家而日夜遭受鄰國霸凌的台灣來說，意義重大。

他說，感謝戴扈傑和訪團成員，以及法國國民議會所有友台成員，與正義站在一起，為台灣發聲，充分展現出與台灣共同維護印太地區和平穩定的意志與決心。

游錫堃指出，法國是聯合國安全理事會常任理事國、歐盟創始國，也是全球政治、外交、軍事與經濟上舉足輕重的大國之一。

他指出，法國山川秀麗、人才輩出，不但是國際人文、藝術與科技重鎮，在人類民主政治發展歷程中，也貢獻至大。例如孟德斯鳩首創立法權、行政權和司法權分立制衡的「三權分立」；盧梭的「社會契約論」中的主權在民思想，更是現代民主制度的基石。

游錫堃表示，自擔任立法院長以來，致力於推動國會外交，期待能深化民主同盟的交流。今天很榮幸能代表立法院，頒發二等國會外交榮譽獎章給戴扈傑，這是立法院史上首度頒發給法國國會議員，希望能藉此表達對戴扈傑積極運作友台小組、促成台灣參與國際社會活動的感動與佩服。

游錫堃表示，期待未來台法的國會能持續緊密合作與交流，增進兩國邦誼，讓台法關係更上一層樓。如同法國國民議會友台小組前任主席賽沙里尼（Jean-François Cesarini）所言，台灣一直都會是法國在亞洲「自豪的民主兄弟」。

獲頒立法院國會外交榮譽獎章，戴扈傑致感謝詞時說，他要和訪團成員分享榮耀，見證台法的國會緊密而且友好，共享民主、人權共同價值，相信未來會有更多、更好的合作。他並以中文說「台法友好」。

游錫堃接見戴扈傑一行時，包括民進黨立委趙天麟、林楚茵，國民黨立委吳怡玎、陳以信，民眾黨立委邱臣遠，時代力量立委陳椒華，無黨籍立委林昶佐等人在場。

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根據「立法院國會外交榮譽獎章頒給辦法」，立法院國會外交榮譽獎章是為表彰對促進立法院與外國國會、政府、國際組織或團體間各項交流具有特殊貢獻人士。

立法院國會外交榮譽獎章分為一等、二等、三等，均用襟綬，除情形特殊者外，一等獎章頒給外國元首、副元首、議長；二等獎章頒給外國國會議員、政府高層官員（部長、大使）、立法委員；三等獎章頒給外國官員、民間人士。（編輯：蘇志宗）1101217

法國國民議會友台小組主席戴扈傑（François de RUGY）（左）15日率團訪台，17日上午拜會立法院，並致贈友台決議文給院長游錫堃（右）。中央社記者郭日曉攝 110年12月17日

法國國民議會友台小組主席戴扈傑（François de RUGY）（左7）率團訪台，17日上午拜會立法院，立法院長游錫堃（左8）與訪團成員及立委代表等合影。中央社記者郭日曉攝 110年12月17日