台中公投有3件違規案 全是撕毀選票恐挨罰

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（中央社記者蘇木春台中18日電）四大公投今天登場，下午4時投票截止後，台中市選委會初估，投票率約41%，並有3件撕毀選票違規案件，警方搜證後，送台中市選舉委員會進行後續審議。依法最高可開罰5萬元。

全國性公民投票第17案至第20案（重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離）今天登場。台中市選舉委員會初估，截至下午4時投票人數95萬8443人，投票權人總數233萬7667人，投票率約41%。

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台中市選委會統計，台中共計有3案投票人撕毀選票案件，分別是南區樹義國小的50多歲婦人及東區進德國小的7旬婦人，都是第17案公投票蓋錯，涉撕毀公投票；另外，西屯區永安國小則是50多歲左右男性，涉撕毀第17、19案公投票。相關違規事證由警方搜證後，送台中市選舉委員會進行後續審議。

中市選委會向媒體指出，依據公民投票法第44條規定，將公投票或選舉票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得公投票者，處新台幣5000元以上5萬元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1101218