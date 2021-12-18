4大公投遭否決 鄭文燦：激烈爭辯後仍要攜手向前

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）4大公投遭否決，桃園市長鄭文燦今晚在臉書發文表示，台灣再次展現民主的力量，公投結果讓台灣通過轉型考驗。民主的台灣在正反意見激烈爭辯後，還是要攜手往前走。

4大公投遭否決，鄭文燦晚間9時在臉書發文表示，感謝這段時間所有聆聽、理解及參與討論的公民。執政團隊固然擔心公投結果不利於民主深化、能源轉型與國際經貿接軌，但不放棄每個對話的機會，理性的論辯過程，縮短公民與國家的距離，大家以公民投票展現集體的思考結果。

鄭文燦說，「藻礁」從陌生到逐漸成為熱門議題，時間並不久，透過公投讓更多人能認知到海岸生態保育的重要性，也理解到能源轉型的艱難選擇。這次公投讓國人看到桃園團隊對海岸生態的保護。從許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁到新屋石滬，市府都依據不同的保育需求，作了最好的規畫。

鄭文燦指出，中油第3天然氣接收站所在地觀音區大潭里，以523張不同意票大幅超過同意的281票，而觀音區全區不同意票也超過了同意票，代表政府所訴求的三接與藻礁共存，獲得在地民意充分支持，市府會繼續努力建設觀音，減少城鄉差距。

鄭文燦也宣示，大潭藻礁深入的第2輪調查報告完成後，會請審議委員會核定適當的保育等級，讓藻礁生態系所形成的生命舞台，產生更大的生物多樣性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭文燦表示，三接遷離案在沿海的蘆竹、大園、觀音及新屋這4個行政區的不同意票數都勝過同意票，代表沿海的在地鄉親，尤其大潭電廠及三接所在地觀音居民，對於結合政府與在地力量，努力保育海岸生態的認同與肯定。

鄭文燦指出，民主是台灣的最大共識，尊重差異，求取包容，是解決公共議題的最好方法，4項公投結果，讓台灣可以走出反覆爭辯的泥沼，期盼未來有更多的公共討論，讓民主成為永續台灣的基石。（編輯：郭諭儒）1101218