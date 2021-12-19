桃園公投同意高於不同意5% 鄭文燦：追上並不難

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4大公投結果出爐，桃園市長鄭文燦（前）19日受訪指出，雖然每個縣市狀況略有差異，不過，北台灣跟桃竹苗基本盤確實是民進黨略低於國民黨，這也代表在北台灣、桃竹苗都有待更多耕耘，這也是現實情況。中央社記者吳睿騏桃園攝 110年12月19日

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）四大公投結果出爐，但桃園市的同意票都高於不同意票，桃園市長鄭文燦今天表示，5%的落差、40%投票率要追上並不難，只要接棒人選夠強、夠努力、夠認真，相信市民會接受。

四大公投結果出爐，雖然四案都未通過，但桃園市在重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公民投票案中，同意票都高於不同意票，外界認為，2022年面臨執政將屆的接班問題，對民進黨透露警訊。

鄭文燦下午出席2021慈湖悠樂園－耶誕音樂節後接受媒體聯訪，記者詢問對桃園市公投結果的看法，他表示，桃園市公投結果同意和不同意的差距大約是5%，他計算過去的政黨支持度，比原來的盤略高一點，但北台灣的整體情況都是如此。

鄭文燦說，感謝每一名參加公投的鄉親，特別是觀音里及大潭里支持政府的能源轉型政策，也跟桃園市政府合作保護藻礁海岸，這次的公投基本上對於國家整體發展方向是支持的。

鄭文燦指出，雖然每個縣市的狀況略有差異，不過，北台灣跟桃竹苗基本盤確實是民進黨略低於國民黨，這也代表在北台灣、桃竹苗都有待更多的耕耘，這也是現實情況。

對於媒體詢問是否會影響下一棒的人選，鄭文燦直言「不會」，因為在2008年時，桃園在總統大選曾輸了30萬票，在他擔任市長前，桃園6席立法委員都是國民黨，到現在可以藍綠各占一半，代表民進黨對地方耕耘不斷提高，他有信心，若投票率提高，民進黨的候選人只要能超越原來的藍綠格局，就能像他一樣贏得最後的支持。

對於接棒人選，鄭文燦認為，府院黨的團隊會針對六都以及縣市首長的布局深入討論，藍綠基本盤在桃竹苗是有若干落差，但這次落差只有5%，他覺得要超越並不困難。

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鄭文燦表示，他也曾在桃園市競選過很多次，他了解，做一個市長候選人必須要有能力超越藍綠的格局，只要投票率提高，包括年輕選民、中間選民、經濟選民支持的話，穩健的執政路線還是會獲得支持。

鄭文燦指出，對於桃園市接棒者他沒有口袋人選，也沒有預定人選，會用開放的態度，選出最好的、最強的來延續穩健執政，會把桃園市這幾年來進步的路線延續下去，因為桃園市在改變，也不會走回頭路。（編輯：陳仁華）1101219