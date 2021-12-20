立院初審 香檳關稅由現行20%降至10%

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（中央社記者范正祥台北20日電）立法院財政委員會今天初審通過海關進口稅則第22041010號修正草案，將香檳關稅由現行20%降至10%。草案後續提報立法院院會，院會討論前須經黨團協商。

鑑於民眾品酒及以酒佐餐習慣漸盛，對於佐餐酒需求日增，但與葡萄酒同屬葡萄釀造的香檳，卻與葡萄酒有顯著關稅差異，民進黨立委林楚茵等16人提出海關進口稅則第22041010號修正草案，盼合理化香檳關稅，主張將香檳關稅降至10%。

立法院財政委員會今天審查草案，提案人林楚茵指出，目前世界上僅有法國香檳區所產者能稱為「香檳」，因此本次海關進口稅則修正案，實際上影響稅收範圍極小；香檳關稅合理化，可以創造民眾、台法邦誼及對外關係發展的三贏局面。

林楚茵表示，現行香檳關稅20%，高於一般葡萄酒的10%，在香檳關稅合理化後，民眾購買香檳的負擔將減少，但這也需要業者配合、把減少的關稅反映在售價。

她說，法國是台灣在歐洲第5、全球第20大經貿夥伴，商業往來頻繁；而近期法國參議院和國民議會通過友台決議，並於今年兩度訪台，雙邊關係更為緊密，在不影響國內產業發展前提下，也有助於台灣發展多邊關係、開拓國際經貿交流。

林楚茵指出，根據財政部提供的報告，香檳關稅合理化最後帶來的稅收淨損約新台幣4000餘萬元，占台灣每年歲入稅收1.8兆元約萬分之四，影響不大。

對於林楚茵等人所提修正草案，財政部表示尊重。財政部長蘇建榮今天列席立法院財政委員會從產業及稅損角度分析，進口香檳與國產葡萄酒定位及產品價格，具市場區隔性，無直接替代關係，調降香檳關稅稅率對國內酒產業及釀酒葡萄農業影響有限；國庫署初估降稅後關稅淨損失4494萬元。

林楚茵等人所提海關進口稅則第22041010號修正草案經財政委員會表決照案通過，會議主席、民進黨立委鍾佳濱宣布，提報院會，院會討論前須經黨團協商。（編輯：林興盟）1101220

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