民間團體促移除蔣介石銅像 儀隊操演改至自由廣場

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（中央社記者溫貴香台北21日電）逾百個民間團體今天發表共同主張，訴求作為最大威權象徵的蔣介石銅像一定要移除，尚未移除前，堂體大廳大門應暫時關閉，三軍儀隊操演應移至自由廣場；兩蔣遺體應由家屬領回處理，不應再由政府承擔。

台灣二二八關懷總會、陳文成紀念基金會等民間團體共同發起連署「從歷史之刺到民主之盾：我們對中正紀念堂轉型問題」聲明，上午在在蔡瑞月舞蹈研究社召開記者會發表四項共同主張，包括：第一、蔣介石銅像一定要移除。在尚未移除之前，堂體大廳的大門應先暫時關閉。

第二、三軍儀隊長期在堂體內操演對威權者的崇敬儀式，完全違反台灣作為民主國家的形象，應移到自由廣場。

第三、兩蔣遺體問題，不能只單方面尊重家屬的意願，而應遵守促轉條例所明定的法律規範，應由家屬領回處理，後續屬於家屬的責任，不應再由政府來承擔。

第四、無論未來採取任何轉型方式，至盼國家務必以「國際視角」投入重資，連結國際社會的進步價值，在民主、人權的主軸上和各國保持長期性的交流研究，並定期以展覽方式進行公共教育。

台灣二二八關懷總會理事長王文宏指出，2021年2月促轉會調查的資料顯示，蔣介石介入的政治案件高達3469件，其中259人經他改判為死刑槍決，蔣介石是凶手的鐵證不容粉飾。既然蔣介石是元凶，哪有在「中正紀念堂」繼續膜拜殺人兇手的道理。

王文宏說，他知道困難很多，銅像大廳的門先關起來，再慢慢處理，這樣就已經踏出一步。

陳文成基金會董事長楊黃美幸表示，一件事情要推動不是那麼簡單，必須從社會各方面觸角去推動；馬政府時代將中正紀念堂訂為古蹟，這些法令都是人為的，沒有什麼事情是不能被改變，不能被前朝的政策綁住。（編輯：康世人）1101221