布局2022 民進黨近期成立選對會

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（中央社記者葉素萍台北21日電）公投大戰落幕，外界關注民進黨是否啟動2022地方選舉布局。民進黨內人士今天指出，選對會近期可望成立，但要等明年1月9日台中立委二選區補選、立委林昶佐罷免案這2場選舉結束後，才會緊鑼密鼓處理2022年選舉節奏。

民進黨全代會11月已通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例，依此規定，直轄市長提名候選人由黨主席依徵召辦法提名，經中執會通過後徵召，徵召辦法由中執會另訂定之。

不過，民進黨通過2022提名特別條例後，全黨上下迎戰公投，接下來，還有明年1月9日將登場的台中立委第二選區補選與立委林昶佐罷免案。

民進黨內人士今天指出，全代會已通過特別條例，民進黨有自己的節奏，近期可望成立選舉對策委員會，不過，「真要緊鑼密鼓處理選舉節奏，當然是在明年1月9日之後」。

民進黨人士推估，明年1月底前由中執會制訂徵召辦法，通過直轄市市議員提名名額及縣市議員名額；縣市首長的選務時程，預計也可在選後、1月底前明朗，按照過去慣例，一般會落在3月到5月間。

不過，這名人士認為，以目前的情況並不急，「畢竟民進黨是執政黨，跟國民黨不一樣，不必一天到晚在想選舉」。

另外，民進黨今天召開座談會，分析公投結果、影響與意涵。

民進黨副秘書長林飛帆受訪指出，中二補選與中正萬華罷免案剩下19天，民進黨台北市黨部與中央黨部與林昶佐密切互動，持續溝通接下來的因應策略，在中二選區也會盡可能整合地方力量。

民進黨立委羅致政受訪表示，從公投結果來看中二補選，「是有機會」，雖然以40%投票率，很難預測50%甚至更高的投票率結果，但至少中二不是一個完全不利、沒有把握的選區，如果繼續努力，應該有機會拿下這席。

至於中正萬華的罷免，羅致政說，這取決國民黨要不要傾全黨之力處理，又或者國民黨看到公投結果、稍微退到二線，那麼結果就不一樣。

遠景基金會執行長賴怡忠認為，公投結果顯示，中二補選，候選人林靜儀有些優勢；至於中正萬華罷免，要看國民黨是否有辦法催票超過門檻。

從公投結果分析2022地方選舉，賴怡忠指出，桃園、基隆、新竹的公投同意票高於不同意票，這三縣市原本的盤勢就不利民進黨，又因下屆人選都要交棒，從公投結果來看，這會是民進黨在2022蠻辛苦的選區。

至於國民黨，賴怡忠認為，台中、彰化、雲林、宜蘭等縣市都要注意。（編輯：康世人）1101221