競選小物遭疑價值違反規定 顏寬恒：抹黑造謠

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國民黨籍台中市第2選區立委參選人顏寬恒（左）21日到霧峰市場掃街拜票，對於競選小物洗衣精遭疑成本超過選罷法規定被提告，顏寬恒說，對手硬要扣帽子、抹黑，在網路上造謠，這種操作無所不在。（顏寬恒競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 110年12月21日

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（中央社記者蘇木春台中21日電）國民黨籍台中市第2選區立委參選人顏寬恒的競選小物洗衣精，遭疑成本超過選罷法規定被提告。顏寬恒今天表示，對手硬要扣帽子、抹黑，在網路上造謠，這種操作無所不在。

顏寬恒今天到台中市霧峰區霧峰市場掃街拜票，他在結束行程後，接受媒體聯訪時表示，過去這1個多月的時間，民進黨籍參選人林靜儀，都沒有提出針對選區內民眾需求未來計畫與願景的政策。

顏寬恒說，現在才看到對方提出地方議題有點太晚，但是提出之後，沒有看到在地方建設跟服務及爭取選民認同這方面著墨，還是一樣在抹黑造謠。

顏寬恒的競選小物洗衣精，遭疑成本超過選罷法規定，台灣基進昨天前往台中地檢署告發。

顏寬恒表示，他的選舉小物，明明就新台幣16、17元的東西，卻被林靜儀硬說成是46、47元，甚至到60元，林靜儀陣營幹部還到地檢署告發，「告發這個有意義嗎？台灣基進黨餽贈的高級牙膏，價格不是更高？民進黨立委蔡易餘送的洗碗精價格是不是更高？還跟總統蔡英文的照片貼在一起」。

顏寬恒說，對手硬要扣帽子、抹黑，在網路上造謠，這種操作無所不在，林靜儀的競選主軸是「溫柔堅定」，他希望可以看到這個部分，「但是我們沒有看到」。

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媒體提問對公投結果的看法，顏寬恒表示，公投的結果都尊重，但可以很明顯看到民進黨利用府院黨、國家的力量做反宣傳，就算用這麼大的力量，反對票也沒有超過1/4，雖然4個公投同意票都沒有達標通過，但也因為公投跟大選脫勾，所以沒有辦法展現出合理與全部的民意。

顏寬恒指出，他對於台中火力發電廠一貫的堅持，只能減排、減燃煤，甚至於零碳排，不管是他或是所有鄉親，都是大家一樣的堅持。（編輯：陳仁華）1101221