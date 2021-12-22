莊瑞雄提接班說 潘孟安：誰為屏東做事支持誰

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民進黨立委莊瑞雄22日宣布參選屏東縣長黨內初選，並針對縣長潘孟安（前右）公開推薦立委周春米（前左）指出，指定接班人不是屏東的傳統。對此潘孟安表示，誰為屏東做事、流汗水他就支持誰。中央社記者郭芷瑄攝 110年12月22日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）民進黨立委莊瑞雄今天宣布參選屏東縣長黨內初選，並針對縣長潘孟安公開推薦立委周春米指出，指定接班人不是屏東的傳統。潘孟安對此回應「誰為屏東做事就支持誰」。

莊瑞雄今天在台大醫院國際會議中心召開記者會，以「屏東超越高雄」為主軸，宣布參與屏東縣長黨內初選。由於潘孟安日前在公投宣講會中，公開支持要參與初選的立委周春米，並說出「接棒」，莊瑞雄今天表示，「指定接班」從來不是屏東的傳統，更不是民進黨的文化。

莊瑞雄說，「維護邱連輝、蘇貞昌、蘇嘉全、曹啓鴻歷任縣長所建立的屏東傳統，是我們每一個屏東人的責任」、「指定只能守成，不能超越」。

潘孟安今天在王船文化館動土儀式中接受媒體聯訪被問到莊瑞雄在台北宣布參選動作時表示，參選過程中最重要的是取得屏東縣民支持，任期到了該下來就下來，讓一棒接一棒。被問到什麼時候宣布支持人選，潘孟安說，該講的都講了，「誰為屏東做事、流汗水，他就支持誰」。

參加王船文化館動土儀式的立委周春米接受訪問表示，民進黨是民主成熟的政黨，初選過程大家各自努力，但大選就是團結對外，現階段3人都努力爭取選民認同。她認為，地方選舉最重要的就是要接地氣，多跟基層接觸了解問題、解決問題。也因此昨天在立法院召開記者會行銷當季水果蓮霧，今天回到東港參加東港王船文化館的動土開工典禮。

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另一位擬投入縣長選舉的立委鍾佳濱，上午安排立法院財政委員會委員考察大潮州人工湖，他透過現場錄影向媒體回應表示，黨內初選與莊瑞雄、周春米當然是處於競爭關係，但未來在大選一定是團結共同合作、爭取延續綠色執政，繼續造福屏東。

針對莊瑞雄「屏東要超越高雄」競選主軸，鍾佳濱表示，他擔任財委會召委，今天安排考察大潮州人工湖就是藉屏東優越地理條件，透過產業投資、區域治理合作，提供南台灣的水源與綠電，過去透過高高屏治理平台，他充分理解區域治理間的合作關係。（編輯：孫承武）1101222