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111年正副總統賀卡亮相 象徵虎虎生風自信前行

2021/12/23 17:25（12/23 17:52 更新）
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總統府23日下午舉行記者會公開虎年賀年卡，以數字2022搭配金黃底色，勾勒出老虎斑紋，內頁則有「虎虎生風格、自信向前行」字樣。中央社記者鄭清元攝 110年12月23日
總統府23日下午舉行記者會公開虎年賀年卡，以數字2022搭配金黃底色，勾勒出老虎斑紋，內頁則有「虎虎生風格、自信向前行」字樣。中央社記者鄭清元攝 110年12月23日
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（中央社記者溫貴香台北23日電）總統府今天公布正、副總統111年賀年卡說，紙卡把2022數字融合虎紋，表達前進之意，還印有「虎虎生風格，自信向前行」燙金字，同時並推出電子賀卡。賀卡設計意寓兼具勇猛、柔軟與彈性，勇敢面對全新一年。

總統府下午召開記者會公布明年的總統、副總統111年賀年卡，總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，卡片是以生肖為主題，主色為亮黃色搭配黑色。

介紹賀卡設計時，Kolas Yotaka指出，卡片裁切呈現傳統神祇虎爺肩掛的「虎紋披風」意象，2022數字構成的虎紋則表達「前進」之意，搭配「虎虎生風格，自信向前行」文案與英文新年快樂Happy New Year 2022，除祝賀新歲外，也象徵國家的自信及對未來的期許。

至於致賀對象，Kolas Yotaka說，卡片紙本部分大約印製6萬張，由總統、副總統寄給外國正、副元首、政要與國際友人、駐台使節等；國內部分，卡片將寄給地方政府機關首長、海外僑領、民意代表、學術、藝文及企業界等各行業具代表性人士等。

Kolas Yotaka表示，除紙本之外，總統府也推出電子賀卡。

她指出，紙卡設計理念強調疫情不容易面對，但全民一起度過疫情的低潮期，現在是歲末年終，依然彼此相挺，明年又是全新的一年，這樣的設計也有期許自己像老虎一般地勇猛的意涵。

在電子賀卡設計理念部分，Kolas Yotaka說，是希望自己又有貓科動物的柔軟，可以面對瞬息萬變的環境，這是整個設計創意的來源與精神。

Kolas Yotaka表示，整體卡片設計希望保持變化的彈性，也就是國家的性格與風格，勇敢面對全新的一年。（編輯：康世人）1101223

總統府2022虎年賀年卡23日公開亮相，賀年卡封面模擬老虎斑紋描繪2022，搭配亮黃色調，格外搶眼吸睛。中央社記者鄭清元攝 110年12月23日
總統府2022虎年賀年卡23日公開亮相，賀年卡封面模擬老虎斑紋描繪2022，搭配亮黃色調，格外搶眼吸睛。中央社記者鄭清元攝 110年12月23日
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